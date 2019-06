Jácome se inclina por pactar con los populares para ser alcalde de Ourense

Cuando se está a menos de 72 horas de la celebración del pleno de constitución de la nueva corporación municipal del Concello de Ourense, fijado para el sábado a las diez de la mañana, todo hace indicar que el candidato de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, puede convertirse en el nuevo alcalde, al inclinarse a pactar con el Partido Popular después de la negativa del PSdeG-PSOE a darle la Alcaldía durante los cuatro años del mandato que comienza.

Por lo de pronto, y sin confirmación oficial alguna, las manifestaciones de Jácome ayer fueron claras, en el sentido de que los siete ediles de DO "votarán por mi candidatura", y tiene claro que "se llegará a un acuerdo", aunque advierte de que por el momento "no hay nada cerrado". El líder de DO fue explícito sobre la postura de los socialistas en esa propuesta de reparto de la Alcaldía dos años para cada formación „DO y PSOE„ y que se aleja "del planteamiento inicial de las negociaciones".

Y aunque en la jornada de ayer el candidato socialista Rafael Rodríguez Villarino, en una reunión en Santiago intentó conseguir el aval de la dirección del partido para ofrecer a Democracia Ourensana la Alcaldía durante los cuatro años, se habría encontrado con una nueva negativa, al igual que hicieron varios ediles electos de su candidatura en la reunión del pasado lunes, en la que se llegó a plantear garantizar una investidura de Villarino como alcalde y gobernar en minoría. En ese contexto negociador, la opción más viable para ese pacto de gobernabilidad es el que pretenden rubricar DO y PP, que quedaría pendiente de cerrar, sobre todo después del encuentro que se celebró en la jornada de ayer, que además del Concello de la capital afectaría a la Diputación, en la que el PP se quedó a un diputado de la mayoría, al contar con 12 de los 13 que son necesarios, a los que se sumarían los dos con que cuenta DO. El argumento del candidato de DO se mantiene: "El objetivo prioritario pasa por cambiar la ciudad", y se justifica en "el clamor que existe de que Jácome ocupe la Alcaldía y no echar a Baltar de la Diputación".

En cuanto al posible pacto entre PP y DO, el alcalde en funciones, Jesús Vázquez, reconocía la existencia de las negociaciones, en las que no participa, aunque "estoy informado".