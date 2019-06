El Gobierno gallego dará ayudas a los jóvenes para sacarse el carné de conducir

El Consello de la Xunta inició la tramitación del nuevo Plan Estratéxico de Xuventude 2019-2021, que estará dotado de 410 millones de euros. Entre las novedades se incluirán ayudas a los jóvenes para sacarse el carné de conducir. Estas subvenciones ya existían pero dejaron de concederse en 2013 y ahora el Gobierno gallego las retoma y costeará no solo parte de los gastos para sacarse el permiso categoría B, de coches, sino también el de clase C, el de camión, que nunca se financió. "El objetivo principal con esta medida es contribuir a mejorar las condiciones para encontrar un puesto de trabajo de la gente joven y que la situación económica no sea un obstáculo para obtener el carné, más aún cuando hoy en día éste es uno de los principales requisitos para acceder a un empleo", explican desde la Consellería de Política Social.

Otra de las novedades es la extensión de la Tarxeta Xente Nova que hasta ahora permitía a los jóvenes menores de 19 años viajar gratis en autobús en las áreas que contaban con transporte metropolitano: A Coruña, Ferrol, Santiago, Vigo y Lugo. La intención del Ejecutivo autonómico es ampliar la gratuidad a todas las líneas interurbanas.

También se reforzará el programa Emprural para facilitar la inserción laboral de los jóvenes en la economía rural y se pondrá en marcha una oficina de emancipación juvenil.

Además, se impulsará la iniciativa Talento Mozo, con dos pilares principales: talleres y charlas protagonizados por gallegos jóvenes que destaquen en algún área, para que sirvan de referentes y ejemplo para otras personas jóvenes; y, en segundo lugar, se crearán los Premios Talento Mozo, para distinguir y reconocer carreras de éxito de la juventud gallega en diferentes ámbitos. Otras medidas que se pondrán en marcha están centradas en el acceso a la vivienda, con una oficina de emancipación juvenil virtual para informar sobre las opciones que existen envivienda y empleo o la salud y deporte, con acciones orientadas a crear una cultura de la vida saludable desde las edades más tempranas.

En el ámbito de la participación y asociacionismo, hace falta destacar la extensión progresiva de las actividades de ocio y tiempo libre a lo largo de todo el año, para evitar que queden restringidas a verano. Por otra parte, se pondrá en marcha el programa Foro Xove, encuentros periódicos entre los responsables públicos y personas jóvenes para favorecer la interactuación entre ambos colectivos; así como la creación de una línea especial del programa Iniciativa Xove „que financia con hasta 5.000 euros la puesta en marcha de ideas innovadoras„ centrada en la promoción y dinamización del Camino de Santiago y el Xacobeo 2021", añadió. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó el impulso del voluntariado, centrado en el Camino de Santiago; además del compromiso de seguir impulsando medidas encaminadas a potenciar el uso del gallego entre la juventud, la igualdad y el medio ambiente. El texto continuará su tramitación con el traslado al Comité Gallego de Políticas de Juventud para garantizar la plena coordinación de todas las administraciones públicas.