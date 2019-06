Sande descarta que En Marea ceda el senador autonómico al PSdeG

En Marea y las críticos intentan reconducir la crisis abierta por el senador de designación autonómica y no llegar al punto de romper y que sea el PSdeG al que corresponda elegir senador. Esto sucedería si el grupo parlamentario de En Marea se fractura antes de la elección del senador. A En Marea le corresponde elegir senador por ser el primer partido de la oposición en el Parlamento gallego, pero si se divide el PSdeG recuperaría esa condición y como segundo grupo con más diputados tendría derecho a colocar un representante en la Cámara alta. "Existen conversaciones", admitió ayer José Manuel Sande, edil en funciones en A Coruña y propuesto por los críticos para el cargo, en respuesta a la propuesta de Luís Villares y la dirección de En Marea, que antes había lanzado el nombre de Mariló Candedo. En una entrevista a la Radio Galega, el edil aseguró que "a nadie le gustaría" en el espacio de confluencia que el puesto de senador acabase en el PSOE por falta de acuerdo dentro de En Marea por lo que es un escenario que "no va a suceder". Sande pidió a los suyos altura de miras porque colocar a una persona en el Congreso supone para En Marea una "oportunidad única de convertirse en el representante de Galicia". El militante de la Marea Atlántica se presentó como un candidato de "consenso" y no como una imposición de ningún partido. "Desde En Marea se percibe a Marea Atlántica con independencia, no vinculada a ningún partido político", explicó.

La dirección de En Marea propuso a Candedo, pero la mayoría del grupo parlamentario votó a Sande, . Es Villares como portavoz parlamentario quien tiene que elevar la propuesta del senador al pleno del Parlamento y la clave es a quién propondrá: a la candidata postulada por el partido da o el nombre impulsado por sus críticos en el seno del grupo parlamentario, o si habrá una tercera vía.