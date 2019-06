El Imserso pagó pensiones no contributivas a 208 gallegos ya fallecidos durante el año 2016

El Tribunal de Cuentas ha detectado en uno de sus informes de fiscalización que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pagó en 2016 pensiones no contributivas a 1.096 personas „208 de Galicia„ que ya habían fallecido, superando el importe global de las nóminas abonadas indebidamente los once millones de euros. La comunidad gallega es la segunda en la que se registraron más casos.

La conclusión del órgano fiscalizador es que existen "debilidades" en el procedimiento de detección de fallecidos por parte de los órganos gestores de las prestaciones, "debilidades" que, a su juicio, resultan "especialmente significativas" cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, dada la posible prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente pagadas.

En su informe, el Tribunal de Cuentas desvela que solo se han recuperado en torno a 2,2 millones, aproximadamente el 20% de la cantidad global abonada de manera indebida. En más de la mitad de los casos en los que se abonan pensiones no contributivas a personas ya fallecidas, las mensualidades que se pagan de más no llegan a uno o dos meses, algo que el Tribunal de Cuentas sitúa dentro de la normalidad, pues los pagos cesan en cuanto el órgano gestor de las prestaciones tiene conocimiento del fallecimiento.

Ahora bien, existen casos bastante llamativos, como en Comunidad Valenciana, donde casi el 70% de las pensiones no contributivas abonadas indebidamente a personas fallecidas se estuvieron pagando durante más de cuatro años, llegando la mayoría de ellos a superar los diez años de abono con posterioridad a la muerte del beneficiario. Incluso en un caso se llegó a pagar la pensión a un fallecido durante más de 19 años, según advierte el Tribunal de Cuentas.

De hecho es en la Comunidad Valenciana donde se registraron más casos (234), seguida de Galicia (208), Andalucía (186) y Canarias (134). A continuación se sitúan Madrid (94), Castilla y León (76), La Mancha (65), Cataluña (36), Cantabria (26), Extremadura y Asturias (9), Aragón (8), Murcia (4) y Baleares (1). Las pensiones no contributivas garantizan una renta económica, asistencia médica gratuita y servicios sociales a quienes no han cotizado nunca o no lo suficiente para recibir una contributiva.