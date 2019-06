Jácome, tras ser multado: "Hay una mafia policial y voy a poner orden"

Segundo día de mandato y nueva polémica. Después de ser multado en su primer día como regidor por mal estacionamiento, el recién elegido alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha cargado contra la Policía Local: "Hay una mafia policial y vamos a poner orden". "Ahora mismo hay una serie de enchufados que no salen a patrullar, y en Ourense hace falta más policía en la calle", afirmó en una entrevista en directo con Risto Mejide, del programa Todo es Mentira de Cuatro, al que además acabó dando plantón después de un rifirrafe tras ser preguntado por su pacto con el PP que permitió la continuidad al frente de la Diputación de Ourense de Manuel Baltar, a quien Jácome descalificó durante años.

Pero el nuevo regidor no solo "pondrá orden" en la Policía, también anunció que implantará el control horario de los empleados públicos que trabajan en el Concello, de manera que estos trabajadores tendrán que registrar su hora de entrada y de salida.

Con solo dos días como regidor a Jácome lo llaman ya de las televisiones nacionales „fue entrevistado en Cuatro y en 13TV„. Su ascenso político está rodeado de polémica pues terminó pactando con quien fue uno de sus enemigos acérrimos, Manuel Baltar, a quien acabó apoyando para que conservara la Diputación de Ourense a cambio del respaldo de los populares para convertirse en alcalde. Además, tras su investidura, enseguida se hizo viral un vídeo suyo en una tertulia de Auria TV, la televisión local que él mismo dirige. En la entrevista de ayer Risto le preguntó en primer lugar qué le pasaba con la Policía. "El primer día en la Alcaldía, vino un policía a multarme, es una cosa rarísima, no entiendo por qué, tenemos una tarjeta que es como la de los medios de comunicación que te permite aparcar en ciertos sitios donde no dificultes el tráfico para estacionar durante un tiempo; esta persona llegó y multó a todos los coches, incluido el mío, que es de Auria TV. No sabemos si lo hizo excediéndose de sus funciones o no", explicó Jácome. Y, a continuación, habló de la existencia de una "mafia policial" y avisó de que se abrirán expedientes disciplinarios a "los enchufados que no patrullan".

Pero el momento de mayor tensión fue cuando Mejide le preguntó cómo era posible que pactara con el PP después de todas las críticas lanzadas contra Manuel Baltar. Jácome intentó responder, pero las explicaciones no convencieron al presentador, que insistió. Entonces el alcalde pidió al comunicador catalán que le dejara hablar. Risto fue claro: "Discúlpeme usted, aquí el programa lo estoy presentando yo". Esto no sentó bien al regidor de Ourense que se sacó los auriculares y abandonó de forma abrupta la entrevista.

Jácome nombró ayer su junta de gobierno. Democracia Ourensana gestionará Infraestructuras y Personal mientras que el PP mantendrá Urbanismo y Hacienda.