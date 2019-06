Los líderes de Resistencia Galega, "unos vecinos estupendos" durante los últimos 4 años en Fornelos

Ocultos a la vista de todos. Los líderes de Resistencia Galega, Antom García Matos, Toninho, y su pareja Asunción Losada Camba, vivieron los últimos cuatro años en una aldea abandonada, antigua comuna hippie, del municipio pontevedrés de Fornelos de Montes y desde donde hacían vida normal en el pueblo pontevedrés. En la clandestinidad desde hace 13 años, las fuerzas antiterroristas siguieron sus pasos en Portugal y Venezuela, hasta que el pasado sábado cayeron en una cafetería del centro comercial A Laxe de Vigo cuando se reunían con uno de sus contactos.

María y Tito, nombre por el que los conocen los vecinos de Fornelos, se instalaron en una de las casas de la pequeña aldea de Baños, donde residían otros dos okupas, dedicados a la ecología. Cada día recorrían a pie los seis kilómetros de distancia a la plaza da Igresa de Fornelos o a Verducido. No tenían coche, pero tampoco se puede utilizar pues desde su lugar de residencia los primeros kilómetros discurren por un pequeño sendero por el que no entra ni una moto. Nadie sospechaba de ellos y por eso cuando el lunes por la tarde la Guardia Civil tomó la comuna, sus vecinos no acababan de creérselo. Especialmente porque no hace mucho, aseguran, Asunción Losada, presentó una queja contra otro vecino que residía en otra vivienda de la comuna con el que al parecer tenían problemas con el huerto comunal que pusieron en marcha. No hubo denuncia por medio, por eso no necesitó identificarse.

La población, tras los arrestos de ambos sigue incrédula. Ninguno se imaginaba que aquella amable pareja, que hablaba con todos y era peligrosa y una de las más buscadas por las fuerzas de seguridad. "Porque los vi en televisión, aún no me lo creo", dice una vecina. "Aquí no podemos hablar mal de ellos. Se mostraban cercanos, educados y amables", repiten comerciantes y lugareños todavía sorprendidos. En Fornelos creían que se trataba de dos jubilados que habían decidido cambiar de vida y disfrutar del campo en plan hippie con su pensión: "Movían dinero, iban bien vestidos. Ella tiene el pelo blanco y más largo que en las fotos de la Guardia Civil, y él está más cambiado, lleva barba, pelo más largo y casi siempre una gorra; también están más viejos, claro. Era una pareja tranquila, hacían su vida", aseveran quienes trataron

con ellos.

A Matos y a Camba se les considera los máximos responsables del movimiento armado independentista de Resistencia Galega que diseñaron en 2005, heredero de la estructura del Exército Guerrilleiro do Povo Galego Ceive. Este último grupo actuó dejó en Galicia tres víctimas mortales entre 1987 y 1991 a raíz del atentado perpetrado en la discoteca Clangor de Santiago y otro en el que falleció un agente de la Guardia Civil de Irixoa. Matos fue juzgado por el intento de voladura de la estatua ecuestre de Franco en Ferrol en julio de 1987, atribuido al Exército Guerrilleiro, pero la Audiencia Nacional le absolvió.