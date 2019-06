Muñoz y Vázquez, los senadores del PP por designación autonómica

El PP gallego eligió a los exconselleiros Elena Muñoz y Jesús Vázquez como senadores de Galicia por designación autonómica. El Parlamento gallego deberá aprobar su designación en el pleno que se celebrará el próximo martes. Muñoz dimitió como presidenta del PP de Vigo tras fracasar como candidata en las pasadas elecciones municipales y Jesús Vázquez perdió la Alcaldía de Ourense. El secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, hizo pública ayer la decisión del partido de proponerlos para ocupar un escaño en la Cámara Baja. "Son la mejor elección", señaló.

Elena Muñoz Fonteriz ocupó el cargo de conselleira de Facenda hasta que aterrizó en Vigo en 2015 para disputar la Alcaldía a Abel Caballero. Sin embargo, el socialista logró mayoría absoluta en aquellos comicios y la candidata popular permaneció como líder de la oposición en la corporación municipal hasta este 2019. En las pasadas elecciones municipales empeoró los resultados. De siete ediles pasó a solo cuatro y decidió presentar su dimisión.

Jesús Vázquez Abad es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y doctor cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la UVigo. Fue elegido diputado en el Congreso en las elecciones generales de 2008, y a nivel orgánico fue presidente de la comisión nacional de universidades del PP. También formó parte del Gobierno de Feijóo como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde 2009 hasta 2015, año en el que consiguió ser elegido alcalde de Ourense con una minoría que no le permitió aprobar ninguno de los presupuestos del Ayuntamiento durante su mandato.

En los comicios municipales del pasado 26 de mayo, el PP de Ourense perdió tres concejales y la opción de liderar el Consistorio, si bien un acuerdo firmado con Democracia Ourensana (DO) les permitirá formar parte de un gobierno bipartito. No obstante, Vázquez Abad ya confirmó que no participaría en él.