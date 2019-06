Absuelto deun delito de fraude el exdelegado de la Xunta en Ourense

Rogelio Martínez (PP) era alcalde de A Arnoia, vicepresidente de la Diputación de Ourense, responsable de la Mancomunidade de O Ribeiro y presidente del grupo de acción local Ceivam, la entidad que gestionó subvenciones de la Unión Europea para una planta de biomasa y obras en talleres artesanales en Arnoia, en 1999. Ayer, 20 años después de aquellos hechos, 13 desde que el BNG presentó denuncia Martínez y otros tres acusados recibieron la sentencia que los absuelve de fraude y malversación de subvenciones de la UE.

La Audiencia Provincial de Ourense califica de "palmario" que las obras no se correspondían con el proyecto y la certificación, pero no ve pruebas de que los acusados tuviesen conocimiento de las obras efectuadas ni de las irregularidades. "Nos encontramos con unos hechos que carecen de prueba y no permite inferir el conocimiento que los acusados podían tener de la disfunción entre la realidad que acreditaban los documentos presentados", expone la sala.

Además, los 36.500 euros con que se subvencionó la planta „y que la Audiencia Nacional ordenaría devolver en sentencia firme de 2009„estaban por debajo del mínimo para un fraude delictivo.