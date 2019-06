La ayuda europea a los ganaderos se dobla por el mayor tamaño de las explotaciones

Menos subvenciones de la UE al campo gallego pero más cuantiosas. Éste es balance de los últimos diez años del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), organismo que incluye los pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC .El histórico de estas ayudas refleja el devenir del rural gallego. Sus debilidades pero también sus fortalezas. La falta de relevo generacional cuando se jubilan los titulares de las explotaciones explica que en una década los beneficiarios de las ayudas de la UE hayan caído un 37%, pasando de 45.325 perceptores a solo 28.407. El descenso ha sido progresivo con el paso de los años.

En cambio, agricultores y ganaderos gallegos cuentan con un cheque más abultado de la UE. La subvención media fue de 6.125 euros el año pasado, cuando en 2009 era de 3.309 euros.En cambio, el presupuesto global que reparte la Unión en la comunidad no creció tanto, pues solo pasó de 150 millones de euros anuales hace una década a 174 millones el año pasado. "Las explotaciones han ganado tamaño, por eso la ayuda que reciben creció. En los últimos años ha habido fusiones de explotaciones del mismo municipio que se han unido y constituido una sociedad o una cooperativa", explica Javier Iglesias, secretario de Organización de Unións Agrarias.

Un ingreso extra de 6.125 euros en explotaciones que facturan 400.000 euros o hasta un millón de euros, que hay casos, no es demasiado, pero en Galicia hay más de 6.000 explotaciones que sin esta subvención "tendrían muchas dificultades para sobrevivir", advierte Iglesias. Son explotaciones dedicadas a la producción de carne en zonas de alta montaña. "Pueden suponer el 60% de sus ingresos, pues su rentabilidad es muy poca", expone el portavoz sindical.

Desde 2009, los agricultores y ganaderos han recibido 1.703,5 millones de euros en ayudas varias como el pago básico, el pago para jóvenes agricultores, el pago para jóvenes agricultores y el pago para prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente.

Las ayudas europeas también permiten ver la apuesta de futuro del campo gallego. Casi 22.000 agricultores y ganaderos gallegos reciben ayudas por su apuesta por la preservación y el cuidado del medio ambiente. Se repartieron 37 millones de euros el año pasado, según los datos del Gobierno español. En toda España, se distribuye un cheque de 1.404 millones entre 480.360 beneficiarios.

¿Cuántos jóvenes agricultores reciben ayudas comunitarias? En Galicia,fueron 665 el año pasado y no se llevaron más de 800.000 euros entre todos. En cambio en todo el Estado el cheque fue más abultado, 18,6 millones de euros, entre 11.878 jóvenes agricultores.

Cada vez más seguros

Agricultores y ganaderos gallegos suscribieron casi 50.000 pólizas de seguros el año pasado, un 11% del total estatal. Destacan las contrataciones para dar cobertura al vacuno de leche, con 390.000 animales amparados. Estos datos se expusieron ayer en la comisión territorial de seguros agrarios de Galicia, en la Consellería do Medio Rural. La cita fue convocada por la Xunta para abordar las novedades del 40º Plan de seguros agrarios combinados, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado noviembre y para "tratar el orden de las ayudas al fomento de la contratación de seguros agrarios en Galicia para el año 2019", para las que la Xunta dedica cinco millones de euros.

Las líneas agrícolas más aseguradas son las de uva de vinificación y las de forrajeras.En las ganaderas con más pólizas, la de explotación de vacuno de reproducción y producción fue la más contratada. La comisión abordó nuevas propuestas de líneas de seguro, como la de la eliminación o reducción de las franquicias en las que cubren los daños por fauna salvaje, la mejora de la línea de la castaña o el estudio de las condiciones de mejora del de la patata.