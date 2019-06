Una bolsa de aire frío junto a las Islas Azores frena la llegada de la ola de calor a Galicia

Casi la mitad de las provincias españolas tendrán hoy alerta amarilla o incluso naranja por altas temperaturas que se esperan incluso para el País Vasco o La Rioja donde podrían llegar a los 39º, según el pronóstico de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). La ola de calor que procede de África afectará a 23 provincias, pero ninguna de ellas gallega.

Desde MeteoGalicia explican las causas por las que Galicia se librará de las elevadas temperaturas esta semana. "Nosotros „explica el meteorólogo gallego Alberto Romero„ estamos en una situación intermedia entre la baja presión del este de las Azores con aire frío y la masa de aire caliente que asciende desde Libia. En toda la mitad este española, van a notar más el ascenso de la masa de aire caliente. Nosotros no porque tenemos una bolsa de aire frío cerca de aquí".

En esta misma situación se encontrarán Asturias, Castilla y León, Extremadura y la Andalucía más occidental así como parte de Canarias.

Además, de esa bolsa de aire frío ubicada junto a las islas portuguesas de las Azores, otra explicación por la que la ola de calor no llegará a la comunidad gallega se debe a que el aire caliente procedente de África llega de Libia, cuando normalmente en episodios similares procede de Marruecos. Esta variación también incidirá en que el aire caliente afecte más el este de la Península e incluso una parte de Francia.

Alberto Romero avisa de que, no obstante, "esto no quiere decir que, de cara al fin de semana, no haya temperaturas elevadas en Galicia propias del mes de julio que empieza la semana próxima".

Desde Meteogalicia, esperan que el indicativo del termómetro suba durante el próximo fin de semana pero no de forma excesiva en comarcas como Terra de Lemos, Baixo Miño, Condado, Ribeiro o Paradanta.

Hasta entonces, la inestabilidad atmosférica proseguirá durante hoy en el territorio gallego y a partir del viernes subirán las temperaturas.