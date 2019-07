Inés Rey: "No excluyo a Vigo del tren de mercancías pero pido el mismo trato para A Coruña"

"No excluyo a Vigo pero reclamo el mismo trato para A Coruña", aclaró ayer la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre su postura respecto del Corredor Atlántico de mercancías. La regidora aclara que no pretende dejar fuera del eje a Vigo, sino que pide que se bifurque la línea para que llegar a la ciudad de A Coruña no implique necesariamente pasar por la urbe viguesa. En este sentido, insiste en que el trazado actual supone un "agravio" para la ciudad coruñesa porque si la línea "pasa antes por Vigo primero"se pierden los tiempos estipulados por las empresas de la provincia que tienen que entregar y recibir mercancía". Desde el Concello de Vigo replican que en este tipo de transporte, realizar una hora más de trayecto desde la ciudad viguesa hacia A Coruña "no es significativo". Pero a Inés Rey la opinión de Vigo sobre este asunto le resulta "irrelevante". Por eso, anunció que llevará la propuesta a Madrid tan pronto haya Gobierno y que trabajará en la bifurcación hacia A Coruña "hasta que se consiga".

Por su parte, el Círculo de Empresarios de Galicia realizó ayer un "llamamiento a la sensatez y a abandonar el debate localista" sobre el Corredor Atlántico. "Es el momento de los técnicos y de los futuros operadores logísticos", señaló Patricia García, presidenta de la institución. García recuerda que el Círculo alertó hace una década del riesgo de que Galicia pudiese quedar excluida de los grandes corredores ferroviarios europeos de mercancías y que, desde entonces, ha venido insistiendo en la necesidad de reivindicar esa inclusión, finalmente aceptada por la CE. "Ahora, se trata de un asunto técnico para resolver y optimizar la solución del tráfico de mercancías en Galicia, donde no tienen cabida los localismos", añadió. El concejal vigués Carlos López Font tachó, a su vez, de falta "absoluta de coherencia" la postura de las patronales empresariales de A Coruña y Lugo. "Es una visión claramente cortoplacista", censuró el edil portavoz del Concello. Desde la Marea de Vigo exigen al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que reprueben las palabras de la regidora de A Coruña, Inés Rey.