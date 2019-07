Ferreira acude a la Justicia para que un edil del PP devuelva sus balas

El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, informó que el Concello ha acudido a la Justicia para que un concejal del PP, en excedencia como agente de la Policía Local, devuelva las llaves de dos taquillas y entregue varias pertenencias, entre ellas la placa policial y munición.

Según informó el regidor, se acude al Juzgado tras negarse el actual edil popular, Simón Domínguez González, a devolver las llaves y las balas a pesar de las reiteradas peticiones cursadas desde el ejecutivo.

Simón Domínguez presentó el pasado mes de abril una petición de excedencia al decidir concurrir en las listas de los populares en los comicios del pasado 26 de mayo, cesando así la actividad que como agente de la autoridad venía desempeñando en el municipio.

Fue en ese momento cuando se le pidió que devolviese las llaves de las dos taquillas que utilizaba desde hace años, así como el "material y documentación acreditativa del ejercicio de sus funciones como policía, incluyendo su arma", algo a lo que se negó inicialmente, obligando al gobierno local a presentar un requerimiento formal para que así lo hiciera.



Pistola y dos cargadores

De esta forma, tal y como señala la demanda finalmente presentada, el 30 de abril hizo entrega únicamente de parte del material solicitado: la pistola con dos cargadores, la llave del armero, una emisora de radio y las llaves de acceso a las dependencias policiales, vestuarios y oficinas. Sin embargo, Simón Domínguez, en ese momento se negó a entregar otra serie de objetos requeridos por el jefe de Policía como la munición, la placa y la tarjeta de identificación como policía, el casco de la motocicleta y la uniformidad, o las llaves de dos taquillas del vestuario, entre otras cosas.

Ante su insistente negativa a permitir el acceso a las taquillas finalmente se ha solicitado la mediación de la justicia para poder acceder a ellas, teniendo en cuenta las afirmaciones del propio concejal que señaló que atendería la petición "solo en caso de requerimiento judicial".

El gobierno quiere con la denuncia "evitar reclamaciones a este Concello por entender vulnerado algún derecho el demandado en caso de que se decidiera la apertura de las taquillas en presencia del jefe de la Policía Local y del secretario municipal".

En el texto de la demanda se entra en el fondo del asunto respaldado en sentencias dictadas por diferentes juzgados y por el Tribunal Constitucional para permitir la actuación municipal y acceder a las taquillas "utilizadas por el Sr. Domínguez en los últimos años, y de las que posee las llaves de las cerraduras a fin de que ninguna otra persona acceda a las mismas".

Se entiende en todo momento que esta medida no sería precisa si voluntariamente accediera a devolver al material, y que no se está actuando de forma "arbitraria ni desproporcionada, si no todo lo contrario, al querer recuperar el uso que de modo indebido pretende perpetuar a pesar de que ya no ejerza de policía municipal, con la agravante de que además en el interior de la taquilla pueda haber munición".