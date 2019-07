Pedro Puy cuestiona la "equivocación" del PP de Murcia de pactar con Vox

El portavoz del PP gallego en el Parlamento autonómico, Pedro Puy, confesó ayer sentirse "muy cómodo por no tener que pactar con Vox", algo que sí ha hecho su partido en Murcia, donde él considera que "se están equivocando"."Creo que la sociedad española, al igual que la gallega, no conozco tan al detalle la murciana; es una sociedad muy centrada y los resultados electorales así lo confirman", reflexionó en una entrevista concedida a la Cadena SER.

"Los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, o tanto en el perfil centralista como separatista, son minoritarios", dijo, y afirmó pensar que "los gobiernos deben ansiar ocupar ese espacio moderado central, que es donde están los éxitos electorales y es el que demanda la sociedad". Puy dejó clara así su postura respecto a Vox. En Madrid, el PP también necesita pactar con el partido de Abascal. Por otra parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también dejó clara su postura en su momento respecto a este tema, defendiendo que el PP se apoye en Vox pero sin formar gobierno con este partido.

En el plano estrictamente gallego, el miércoles se celebrará un pleno en el Parlamento para nombrar a Dolores Fernández Galiño nueva Valedora do Pobo, en sustitución de Milagros Otero. Sin "querer minimizar" las causas por las que dimite Otero, el portavoz popular aseguró no creer que la imagen de la institución saliese dañada aunque por segunda vez consecutiva su titular no agotase el mandato. Sobre el partido en sí, Pedro Puy considera a Alberto Núñez Feijóo "el fundamental activo personal" del mismo.

Por eso, "hay una coincidencia general de que iríamos mejor" a las elecciones autonómicas de 2020 "con Feijóo que con cualquier otro candidato alternativo", pero, a día de hoy, que esa cuestión "no esté ni hablada dentro del PP ni del grupo significa que lo que estamos pensando es en seguir gobernando con normalidad", zanjó.

A un año de esa cita electoral, Puy considera que "no es el momento" de pensar en candidatos sino "de aprovechar lo que queda de legislatura para completar el desarrollo del programa electoral con el que ganamos las elecciones de 2016". A pesar del bloqueo institucional en Madrid, "Galicia tiene una mayoría estable" así que "no hay ninguna causa que justificase un adelanto".

Sobre esto, el portavoz popular subrayó que una posible convocatoria de nuevas elecciones generales sería "un fracaso de Pedro Sánchez, como persona que tiene la responsabilidad de formar Gobierno, y conseguirá que este periodo de incertidumbre se prolongue hasta finales de año".

Además, aseguró que la imposibilidad de nombrar un nuevo Gobierno en Madrid "ya está teniendo consecuencias para Galicia". De entrada, los más de 700 millones que le iba a transferir el Estado por el sistema de financiación autonómica y que no se ha hecho por la falta de presupuestos en 2019. "Estamos hablando de 530 millones que están en los presupuestos y de 200 que tienen una historia muy curiosa, porque son la condonación de los intereses de la deuda que nos dejó el bipartito en la crisis, los famosos 2.500 millones de las liquidaciones negativas que el gobierno de Mariano Rajoy condonaba a las comunidades cumplidoras", explicó.

Según él, esta situación "está generando ya problemas de tesorería", por lo que "la Xunta está teniendo que pedir préstamos para pagar las nóminas y los contratos de los proveedores externos; lo que está empezando a generar un problema grave en la hacienda autonómica".