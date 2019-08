El baltarismo presiona a Jesús Vázquez para que renuncie a sus cargos en Ourense

La dirección del PP de Ourense, liderada por Manuel Baltar, se mueve para ampliar su poder en la provincia y en concreto en la ciudad. Ha iniciado una recogida de apoyos dentro de la militancia para forzar la dimisión como concejal en el concello de Ourense del exalcalde, Jesús Vázquez y para que deje también la presidencia de la junta local del PP en la ciudad y se centre en su nueva faceta de senador. Algunos militantes indican incluso que recibieron llamadas del PP provincial para firmar un escrito para pedir a Vázquez que deje ambos cargos en Ourense y se dedique a su trabajo en el Senado. Jesús Vázquez sigue siendo para el baltarismo el hombre de Feijóo en Ourense. Sostienen que su elección como el candidato a la Alcaldía de la ciudad en dos elecciones locales consecutivas (2015 y 2019) fue una imposición del presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Tocan elecciones autonómicas en 2020 "y los de Baltar no están dispuestos a que sea de nuevo Núñez Feijóo el que decida los candidatos; de hecho en las generales el PP de Ourense tenía otros nombres y no entraron; tampoco tienen nada que hacer con el PP de Pablo Casado que no les hace caso", apuntan fuentes populares.