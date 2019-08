Acuaponía, la combinación entre la tierra y el mar

Camino Losada se mudó a Cataluña para completar su formación como bióloga. Tras trabajar en el Aquarium de Barcelona, la gallega, natural de Ourense, entró a formar parte de una 'startup' especializada en la acuaponía. Esta técnica utiliza productos residuales de los peces que habitan en una pecera para convertirlos en abono y dar vida a cultivos terrestres como las lechugas, la albahaca o el huacatay, una especie valorada en el ámbito gastronómico. Desde una masía, el proyecto quiere emprender el vuelo y crear un cultivo más grande y respetuoso con el medio ambiente

La acuaponía es un sistema de cultivo integrado que combina la acuicultura tradicional, la cría de peces o mariscos para comer y el cultivo de vegetales de la horticultura común. En Barcelona, la empresa emergente Aquapioneers comenzó a desarrollar esta técnica hace unos meses. Dentro de este proyecto se encuentra la bióloga gallega, natural de Ourense, Camino Losada, quien se encarga del mantenimiento del agua de la pecera, de controlar el estado de los peces y del cuidado de las plantas. "Además, como tenemos clientes que tienen peceras en sus oficinas, una vez a la semana les hago una visita para ver que todo está bien. También ayudo en los talleres si hay que montar un kit, enseño a la gente o estoy en el stand si estamos en una feria", indica.

La práctica de la acuaponía es ecológica y sostenible porque no requiere de fertilizantes, se reciclan los residuos y se gasta hasta un 90% de agua menos que en la acuicultura tradicional. "Los excrementos de los peces son amoníaco, en el sistema también hay unas bacterias que transforman el amoníaco en nitrato, son las llamadas bacterias del nitrógeno. Estas transforman los excrementos del pez en alimento para la planta, con lo que estás retirando residuos del medio y limpiando, a su vez, el agua de los peces", aclara Losada.

Gran ahorro de agua

"Esta práctica tiene sus limitaciones, no puedes darle antibióticos a un pez si está enfermo ni utilizar fertilizantes para las plantas. Ahorras muchísima agua y muchos contaminantes", añade. Lo que distingue a Aquapioneers de otras empresas del país, que se dedican al cultivo mediante la práctica de la acuaponía, es su labor divulgativa. "Nosotros estamos empezando y, como el cultivo no nos da para vivir, tratamos de divulgar y adaptarnos al cliente. Hacemos talleres para empresas, colegios y otros, en los que buscamos una aplicación a nuestros cultivos. Por ejemplo, probamos la albahaca en un plato de pasta al pesto o extraemos los aceites esenciales de la menta para hacer pasta de dientes", dice la bióloga. Asimismo, reciben clientes de cualquier parte del mundo que reclaman su labor de consultoría. "Creamos dosieres para clientes que lo montan por su cuenta y nosotros les explicamos cómo construirlo con los materiales de los que disponen y cómo deben mantener el sistema", relata la gallega. A pesar de que su dedicación actual no es, en su totalidad, la de producir alimentos, sí que venden algunos cultivos como lechugas o plantas poco frecuentes como la albahaca morada, la menta pescado o el huacatay. "El huacatay es una planta sudamericana que nadie cultiva en España y que muchos restaurantes reclaman", asegura. "De momento nosotros solo estamos cultivando las plantas y aún no hemos llegado a pez de tamaño comercial. Los peces tardan tiempo en crecer, pero la idea es esa. Ahora queremos montar una granja más grande en la que podamos vender tanto pez como planta", declara Camino.

Las instalaciones de Aquapioneers se encuentran en una masía del Parque Natural de Collserola, donde tienen su oficina de trabajo y el invernadero. "Realmente, las condiciones con las que trabajamos son muy similares a las que podría haber en Ourense. Nosotros tenemos que cultivar peces de agua dulce porque necesitamos cultivar las plantas en el mismo agua y nos ubicamos en un terreno de montaña, con lo que en Ourense este proyecto tendría futuro", dice Camino Losada.

La falta de espacio y la sobreexplotación de los mares y de los terrenos provocan que en América y en Europa la acuaponía se esté poniendo de moda como un método de cultivo. "Lleva haciéndose siglos. En México, los indígenas ya lo hacían, no es nada que hayamos descubierto nosotros", aclara la bióloga.

El futuro de Aquapioneers pasa por crear una granja en la que puedan cultivar para mantenerse con los alimentos que vendan y crear proyectos educativos con programas más complejos para los colegios.

Una solución sostenible

En cuanto al futuro del planeta, lo tiene claro. "Va a haber que buscar soluciones para que se conviertan los residuos en otra cosa, de aquí a treinta años va a ser la forma de cultivar. Ahora mismo, no existe una solución más sostenible que esta porque al final estás haciendo un ciclo completo de vida", concluye.