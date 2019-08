Álvarez de Toledo sí quiere Galicia Suma

La dirección nacional del PP se plegó ante la decisión del PP gallego de no sumarse a la iniciativa de España Suma e ir en coalición en la comunidad con Ciudadanos y Vox, pero a la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, le cuesta más aceptar que el PP gallego imponga su criterio y se desmarque de España Suma, pues entiende que "es uno de los proyectos más importantes, inteligentes, nobles y necesarios de la política contemporánea", aseguró el martes.

Cayetana Álvarez de Toledo, cuyo nombramiento como portavoz del Congreso no convence mucho al PP de Galicia, quiere reconducir la postura de Alberto Núñez Feijóo. "Estoy convencida de que Feijóo hará todo lo posible por integrar y sumar también en su comunidad; es una persona capaz de sumar e integrar, y estoy segura de que también lo hará", afirmó.

La cuestión es que en el PP gallego entienden que ya suman e integran el voto de centroderecha en Galicia, tanto que gozan de mayoría absoluta en la comunidad. Además, Ciudadanos y, sobre todo, Vox son partidos con escasa implantación en la comunidad. La formación naranja tiene 33 ediles y dos diputados en el Congreso y la de Santiago Abascal, cero concejales y cero parlamentarios.

El equipo de Casado quiso trasladar la coalición electoral de PP y Ciudadanos en Navarra al resto del territorio español, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ordenó registrar la marca de España Suma, con todas sus variantes autonómicas (Madrid Suma, Galicia Suma...) y ampliar la invitación a Vox.

La iniciativa no ha cuajado. Los partidos de Albert Rivera y Santiago Abascal han rechazado la propuesta, y además no convence a todos dentro del PP.

Uno de los primeros en desmarcarse fue el PP gallego. Alberto Núñez Feijóo defendió que en su comunidad no es necesario un Galicia Suma porque "ya hay un partido que ya suma a la inmensa mayoría de los gallegos", y que es el PP. Eso sí, Feijóo consideró que para el resto del territorio era una propuesta seria y la respaldó.

La dirección nacional aceptó que Galicia fuese por libre. La semana pasada viajó a Santiago el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, y proclamó "la sintonía total" entre la dirección nacional y la autonómica. También dijo que Génova entendía que el PP gallego quiera concurrir en solitario a los comicios: "Hoy el PPde Galicia es Galicia Suma".

En cambio, Cayetana Álvarez de Toledo insiste en que Galicia se adhiera a la propuesta de coalición electora para impulsar "la refundición" del centroderecha en España. Álvarez de Toledo y Feijóo militan en la misma formación, pero no siempre comparten criterios. No es la primera vez que quedan en evidencia sus diferencias. La nueva portavoz del PP en el Congreso cuestionó la política lingüística de la Xunta al compararla con la de "cualquier nacionalista", denostó la "tibieza" de Feijóo ante el desafío nacionalista que sufre España y criticó que no anule el Impuesto de Patrimonio.

Al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, tampoco le convence la posibilidad de una coalición en Euskadi. La rechaza de plano con Vox.