Más de 800 personas optan a cubrir 156 puestos de policía local en 28 ayuntamientos

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la cobertura de 156 puestos de policía local convocados por la Xunta. Un total de 811 personas presentaron su solicitud para formar parte del proceso selectivo y obtener una de las 156 plazas ofertadas para trabajar en 28 ayuntamientos gallegos.

La convocatoria diferencia entre las plazas por oposición libre y por concurso. De los 740 solicitantes para vacantes por oposición libre 135 aspirantes fueron excluidos, la mayoría (83) por no acreditar la titulación académica requerida y 34 por no presentar copia del carné de conducir. Siete quedaron fuera de las listas al no ser posible consultar los antecedentes con penales y otros siete por no entregar justificante del pago de la tasa. Para la convocatoria de 26 plazas por movilidad destinadas a policías ya en ejercicio que cambian de ayuntamiento se recibieron 71 solicitudes, de las que 22 fueron denegadas.