Yolanda Díaz no descarta presentar su candidatura a presidir la Xunta

La diputada de En Común Unidas Podemos Yolanda Díaz ha vuelto a dejar la puerta abierta a su posible candidatura a la presidencia de la Xunta al afirmar que su compromiso "en estos momentos" es negociar un gobierno de coalición en España pero que hay veces en las que "el futuro no es decidido por uno mismo". Según explicó, lleva trabajando "bastantes meses" en la posible conformación de un gobierno de coalición."Éste es mi compromiso", afirmó, pero añadió: "Me ha enseñado la vida que, a veces, el futuro no es decidido por uno mismo"."Pero en estos momentos estoy intentando sacar un gobierno adelante en comandita con el resto de miembros del grupo confederal", reiteró.

Las últimas elecciones autonómicas en Galicia se celebraron el 25 de septiembre de 2016 por lo que el proximo año habrá comicios en la comunidad.

Por otra parte, el borrador del decreto ley para modificar la Ley de Costas, que actualmente está paralizado, continúa siendo una fuente de incertidumbre para los empresarios gallegos, que ayer trasladaron su preocupación, durante una reunión de trabajo en Vigo, a Yolanda Díaz, cuya formación coincide en general con los planteamientos del Círculo de Empresarios de Galicia.

"La estructura económica de nuestro país no es la de Madrid, parte de la riqueza económica gallega está en el mar", dijo al término de la reunión Yolanda Díaz, quien trasladó la sensación de que el borrador "está hecho desde el punto de vista madrileño, desconociendo el impacto que puede tener en una estructura económica como es la de Galicia".

Básicamente, y en caso de aprobarse, esta modificación afectaría a las prórrogas concedidas a las empresas que actúan en zonas del litoral de dominio público, las cuales tendrían que contar los 75 años de extensión del plazo de concesión a partir de 1998, lo que a efectos prácticos supone treinta años menos de concesión.

"Eso obligaría a que mucha industria, que tiene que realizar su actividad en la costa, no tenga otra alternativa que cerrar o retraer inversiones", aseguró.