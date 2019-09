Las estafas en internet aumentan en Galicia un 42,5% durante el primer semestre del año

La comunidad gallega superó los 180 delitos diarios durante los seis primeros meses del año. Los robos con violencia e intimidación y hurtos son muy frecuentes, pero las estafas en internet y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se disparan cada vez más en Galicia. Esta tendencia obliga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a intensificar la vigilancia, ya que hasta un total de 39.065 infracciones penales fueron denunciadas entre enero y junio, lo que supone un 5,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando sumaron 37.018.

Pese al repunte de la criminalidad en lo que va de año, Galicia se mantiene como la cuarta comunidad más segura del país, por detrás de Extremadura, Asturias y La Rioja, y deja una tasa de infracciones penales por cada mil habitantes de 28,9 en los últimos doce meses, frente a la media estatal de 46,6, según el Balance de Criminalidad publicado ayer por el Ministerio del Interior.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, recalcó la preocupación por el repunte de las agresiones sexuales en la comunidad, además de los delitos relacionados con la indemnidad sexual „los que afectan a los menores de edad„ . Los primeros se incrementaron un 31,5% en el primer semestre del año, hasta alcanzar los 313 casos. De ellos, 40 fueron agresiones sexuales con penetración. Al respecto, Losada recordó la necesidad de denunciar todas estas situaciones en el marco de una mayor concienciación social sobre estos tipos de delitos.

Pero aún mayor ha sido el aumento de las estafas en el conjunto de la comunidad. Estos delitos se incrementaron en 2.377 casos, un 42,5% hasta las 7.974 infracciones. Esta subida está motivada por la implantación de las nuevas teconologías, sobre todo en las compras por internet. Para evitar ser víctima de una estafa online, la Guardia Civil recomienda no ofrecer datos bancarios por la Red, no instalar aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos si no se conoce su funcionamiento y no abrir mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Además, avisa del peligro de responder a mensajes que soliciten información personal y hacer clic en los enlaces que aparecen en ventanas emergentes que no se haya solicitado.

En el otro extremo, Losada destacó el descenso de las tipologías delictivas relacionadas con los robos. El delegado del Gobierno en Galicia indicó que bajan un 17,6% los robos que implican fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. En el caso concreto de los robos con violencia en domicilios, estos descienden un 23,5%. Los hurtos también bajaron, hasta un 2,5% menos.

Las estadísticas están acompañadas de un crecimientos en las infracciones penales esclarecidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de un 5,5%, que pasan de 15.964 a 16.670 entre enero y junio de lo que va de año. El trabajo policial supuso el grueso de 9.185 detenciones e investigaciones, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2018. Por provincias, la tasa de criminalidad más baja está en Lugo „22,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes), seguida de Ourense (25,8), Pontevedra (30,9) y A Coruña (32,1).