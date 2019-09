Incendios en Galicia | 16 fuegos estabilizados y controlados este viernes

Efectivos luchan contra el fuego en Porto do Son.

Dieciséis incendios han sido atendidos por los servicios de extinción en Galicia durante la madrugada de este viernes, según los datos ofrecidos este mediosía por el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández Couto. Las localidades coruñesas de Porto do Son y Fisterra están entre las más afectadas por los fuegos que han estado activos en la comunidad en las últimas horas una vez controladas y sofocadas las llamas en Monforte de Lemos, donde ayer ardieron 350 hectáreas de terreno.



Los esfuerzos de los equipos de extinción se han centrado durante la madrugada y en lo que va de jornada en Porto do Son, donde ardieron 84 hectáreas en un incendio que quedó controlado hoy al filo de las 11.00 horas, y en Fisterra, donde la UME y medios aéreos se han sumado a las labores de extinción de otro fuego que ya ronda las 90 hectáreas calcinadas.





ACTUALIZACIÓN: A superficie afectada no #IFSardiñeiroFisterra sitúase arredor das 90 ha. — incendios 085 (@incendios085) September 6, 2019

Solicitada a intervención da UME no #IFSardiñeiroFisterra para colaborar na extinción do lume. — incendios 085 (@incendios085) September 6, 2019

Fernández Couto ha manifestado -en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press- este viernes que los fuegos provocados la pasada madrugada "ya están estabilizados y controlados", aunque "la actividad incendiaria fue muy intensa" en lugares como(A Coruña), donde se declararon dosa las 02,00 y las 04,00 horas.A juicio de las previsiones del Gobierno gallego, las condiciones climatológicas actuales se prorrogarán durante el fin de semana, por lo tanto, el riesgo extremo de actividad incendiaria se mantendrá "por lo menos hasta el domingo".En concreto, el viento del nordeste alienta la "alta probabilidad incendiaria" de los "delincuentes que se dedican a esta actividad" con "tintes homicidas", ya que la propagación del fuego se ve "muy favorecida" por el viento y la pendiente de los terrenos.El responsable de Defensa de Montes también ha hecho un llamamiento a la sociedad "para luchar contra la lacra" que suponen losy recuerda que cualquier ciudadano puede "dejar constancia de estas actividades delictivas" en el número anónimo y gratuito 900 815 085.Ha reconocido que las zonas afectadas "cuentan con una serie de condicionantes", pero sin embargo, "en otras zonas de Galicia similares" la propagación de incendios no se da en la misma medida. Por ese motivo, Fernández Couto cree que los causantes de losson "grupos de personas" que actúan cerca de donde viven y utilizan el fuego para "acabar con la vegetación de una forma delictiva" por distintos intereses, pero espera que nadie ponga en duda "que todas las personas responsables darán cuenta a la justicia de lo que están haciendo".Respecto a los nuevos mecanismo de vigilancia, Fernández Couto ha destacado la labor de los drones, que "no dan resultados en horas", pero que ayuda a las brigadas a "aumentar el control del territorio" durante cualquier etapa del año y vigila también la actividad de gestión de la biomasa.Sobre esta última labor, el director ha destacado la importancia y la urgencia de gestión de fincas por parte de sus propietarios para crear barreras contra losy actuar en materia de prevención en colaboración con las ayudas subsidiarias de la Xunta dedicadas al desbroce.El, el socialista, ha asegurado que los protocolos de coordinación entre la Xunta de Galicia y el Ejecutivo estatal en materia de extinción de"funcionan correctamente"."Todo está perfectamente coordinado", ha señalado para anunciar que la próxima semana se reunirá con el conselleiro de Medio Rural, José González, para abordar la situación durante las dos primeras semanas en las que se han provocado incendios y "ver si hay algo que mejorar o cambiar". "Es decir, estamos intentando siempre que la respuesta sea la mejor posible", ha incidido.Acompañado por el, Losada se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en un acto en Santiago por la colaboración entre ambas administraciones en la extinción de la ola deiniciada este jueves en, con varios incendios activos en las distintas provincias."Yo puedo hablar de lo que es la competencia del Estado, nosotros estamos coordinados con la Xunta, nuestra competencia es la cooperación y el auxilio en caso de que por las consideraciones del incendio la Xunta considere que necesita ayuda", ha indicado.El delegado del Gobierno en, que ha advertido de la situación de "viento de nordeste" y "altas temperaturas", ha avanzado la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio forestal registrado este viernes eny que ya afecta a unas 90 hectáreas.También ha comunicado que se han incorporado al dispositivo de extinción dos medios aéreos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que también trabaja un pelotón en tierra.En su comparecencia ante los medios de comunicación, Javier Losada también ha aprovechado para pedir a los gallegos que "extremen las precauciones" no solo porque "pueda haber incendios que se ponen en marcha por un descuido", sino también ante aquellos que pueden ser "intencionados".Así, ha pedido que colaboren con las fuerzas y cuerpos de seguridad para la búsqueda de "quién es el criminal" y que "extremen las precauciones" a la hora de realizar trabajos agrícolas para evitar que "pueda haber una desgracia causada por un descuido".Por su parte, al igual que Javier Losada, Gonzalo Caballero, ha trasladado todo su apoyo a los afectados por esta ola de fuegos y ha mostrado su reconocimiento a "todos los responsables de seguridad, de la lucha contra incendios y de emergencias" que participan en las labores de extinción."Esperamos que los focos que puedan quedar aún vivos sean solucionados en el espacio de tiempo más cortos", ha indicado.