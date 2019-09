"Feijóo no adelantará los comicios y tendré más tiempo para impulsar mi alternativa"

Gonzalo Caballero, el único candidato oficial a presidente de la Xunta, está en modo electoral. Por si hay que volver a las urnas en España, pero también por los comicios autonómicos del próximo año. El miércoles se estrena en el pleno del Parlamento de Galicia con un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Es su oportunidad para visualizar que el PSdeG y él tienen un proyecto alternativo para Galicia. Él no lo duda, igual que no duda que llegado el momento, y pase lo que pase en Madrid, en la comunidad gallega los socialistas sí serán capaces de entenderse con Podemos y las demás fuerzas de izquierdas para apartar al PP de San Caetano.

La próxima semana habrá pleno del Parlamento y usted ya es diputado. ¿Asistiremos al primer cara a cara con Alberto Núñez Feijóo?

Cada vez que Feijóo comparezca en el Parlamento estaré liderando al Partido Socialista para demostrar y evidenciar ante la ciudadanía que hay una alternativa capaz de pilotar el cambio político en Galicia. Estamos listos para gobernar, tenemos proyecto, equipo y capacidad de gobierno. Si preguntamos a los gallegos por tres soluciones que tomó la Xunta en esta legislatura, el 95% no será capaz de decir una. El proyecto del PP es un proyecto agotado, solo hay publicidad y marketing.

¿Cuáles serán los pilares de esa alternativa?

Tres. Una política económica con énfasis en la innovación, una política de medio rural que apueste por el reequilibrio territorial y el desarrollo sostenible y la recuperación de las políticas sociales, tras el deterioro de la época Feijóo.

Todo proyecto necesita un equipo que lo lleve adelante. ¿Tiene usted equipo?

El PSdeG tiene un magnífico banquillo para gobernar. Gobernamos en tres de las cuatro diputaciones, en cinco de las siete grandes ciudades, en más de cien ayuntamientos gallegos, tenemos el grupo parlamentario en el Congreso más grande que ha tenido el PSdeG nunca... tenemos compañeros con capacidad sobrada y contrastada para asumir responsabilidades de gobierno. Y además estamos en conexión con la sociedad civil para aprovechar todo el talento de la ciudadanía gallega.

El cambio político en Galicia solo es posible con el entendimiento de las fuerzas de izquierda. ¿No le preocupa la fractura de En Marea?

El PSdeG quiere conectar con el electorado de izquierda, de centroizquierda, pero también con el de centromoderado que ha visto como Feijóo y el PP se han escorado hacia la derecha asumiendo los pactos con Vox. Y entendemos que todas las fuerzas de izquierda son aliados posibles en este proyecto de cambio. Y deseo que hagan sus deberes con el mayor acierto, por el bien y por el progreso de Galicia y para renovar al PP en la Xunta.

Hasta cuatro fuerzas de izquierda pueden concurrir en los próximos comicios autonómicos, ¿no es dispersar demasiado el voto? ¿no sería mejor concentrar la oferta?

La capacidad del PSdeG para liderar el cambio está acreditada y la vamos a aumentar a lo largo del próximo año.

Si el PP gallego perdiese la mayoría absoluta, ¿usted se negaría a formar un Gobierno de coalición en Galicia como Pedro Sánchez, en España?

Feijóo sabe que no tiene ninguna opción de reeditar la mayoría absoluta en Galicia. Se acabó el tiempo de las mayorías absolutas y por eso no va a convocar las elecciones ahora. No voy a caer en ningún debate estéril y solo voy a trabajar para que la ciudadanía nos dé su confianza. Y a partir de ahí, se buscarán las mejores fórmulas para hacer el cambio. Es necesaria una gran alianza social con todas las fuerzas políticas de progreso, con la sociedad civil, con los sindicatos, los empresarios... es la alianza que quiero liderar.

¿A priori no rechaza la coalición?

Me comprometo a un gobierno sólido, capaz de solucionar los problemas del país y liderado por el PSdeG.

Dice que al PP gallego no le conviene adelantar las elecciones autonómicas, ¿y al PSdeG?

Estamos listos para ir a las urnas cuando Feijóo quiera y listos para formar un gobierno de progreso que solucione los problemas del país. El PP gallego caerá varios escaños en cada provincia gallega y el tiempo puede jugar a nuestro favor en la medida en que tendremos más tiempo para asentar nuestro proyecto, conectar con la ciudadanía y para impulsar mi figura en el Parlamento como referente alternativo a Feijóo. Pero en cualquier escenario estamos en condiciones de generar el cambio político en Galicia. Feijóo nos deja una Galicia con menos gente, menos servicios sociales, menos oportunidades para los jóvenes, con el medio rural abandonado... no da más de sí. Está atrofiado. Toca cambio. Lleva más de 20 años subido al coche oficial.

Si al final no hay acuerdo entre PSOE y Podemos en Madrid, ¿cómo será creíble el entendimiento de las fuerzas de izquierda en Galicia?

Las fuerzas de izquierda son aliadas a nivel de España y de Galicia. En Galicia, el conjunto de las fuerzas progresistas tenemos una conexión importante y sabemos que el proyecto del PP es negativo para la ciudadanía. La democracia también supone alternancia y todas las fuerzas progresistas entienden que en Galicia es prioritario retirar a Feijóo de la Xunta.

Miguel Ángel Revilla dice que huele a elecciones otra vez en España, ¿está de acuerdo?

Lo mejor que puede ocurrir es que Pedro Sánchez sea investido este mes presidente. Ese fue el mensaje de los ciudadanos en las urnas. Prefiero que no se repitan elecciones, pero el PSdeG está preparado para ir a las urnas.

¿No es una locura ir a elecciones de nuevo cuando ya hay síntomas de estancamiento de la economía?

Los demás partidos deberían entender que si ellos no tienen un candidato capaz de ir a la investidura deberían posibilitar que el que ganó las elecciones pueda ir.