Xulio Ferreiro reaparece en la Cámara gallega tras dejar la primera línea política

Después de tres meses entre bastidores, Xulio Ferreiro, exalcalde de A Coruña por Marea Atlántica, reapareció ayer en el Parlamento de Galicia para acompañar a Xan Xove, compañero de formación, en su toma de posesión como diputado del Grupo Común da Esquerda. Es el primer acto público (y político) de Ferreiro, desde que el pasado mes de junio cediese la vara de la alcaldía coruñesa a la socialista Inés Rey. Aquel traspaso supuso un punto y aparte en su proyección pública al anunciar su paso a la retaguardia de la Marea Atlántica.

Desde entonces, tal y como informan desde la formación coruñesa, Xulio Ferreiro "sigue trabajando en la Marea Atlántica y forma parte de la coordinadora de la organización". "Xulio Ferreiro nunca dejó la política activa, solo la primera línea", añaden.

La presencia del exalcalde en O Hórreo vino motivada por la toma de posesión como diputado del Grupo Común da Esquerda de Xan Xove, uno de los fundadores de la Marea Atlántica, donde ha desplegado su actividad política en los últimos años.

El nuevo diputado inicia su tarea parlamentaria con el deseo de poner su "granito de arena" a favor de un "cambio político" en Galicia. En el ejercicio de sus tareas en la Cámara, se integrará en la comisión de pesca y abordará "con una sensibilidad especial" los asuntos de A Coruña, tal y como declaró ante los medios.

"La Marea Atlántica, como organización, y Xan Xove, a título particular, harán lo que siempre hicieron: trabajar por el bien común de la ciudadanía", informan desde esta formación. "Como dijo el propio Xan a las puertas del Parlamento, tendrá la tarea de defender los intereses de A Coruña y de su área metropolitana, frente al abandono con el que el Gobierno de Feijóo nos castigó durante los últimos años".

Xan Xove ocupa desde ahora el puesto de diputado por la provincia de A Coruña que dejó vacante tras la escisión del grupo parlamentario En Marea, Flora Miranda.

El militante de la Marea Atlántica prometió acatar la Constitución y el Estatuto y empleó la fórmula "por imperativo legal". Ante el pleno del Parlamento se comprometió con los principios de "justicia social", "igualdad" y el "medio ambiente sostenible".

Desde el Grupo Común da Esquerda se aplaude que "las mareas municipales hermanas" puedan seguir trabajando "colaborativamente".

Más allá de posibles interpretaciones maximalistas, interlocutores de la formación Común da Esquerda entienden la presencia de Xulio Ferreiro en la Cámara autonómica simplemente como un gesto de apoyo. "Vino por la toma de posesión de un compañero de Marea Atlántica".

El pasado 1 de junio, en una entrevista publicada en este diario, Xulio Ferreiro afirmaba: "Tengo 44 años, creo que aún me queda mucha vida por delante mucha vida profesional, personal y, seguramente política". "No puedo decir que nunca más voy a estar en primera línea; ahora, a mí lo que me apetece son unos meses de tranquilidad, aunque siempre necesito hacer algo", reconocía a la pregunta de si barajaba saltar a la política autonómica como candidato a las elecciones.