El alquiler en Galicia ya es solo 33 euros más barato que comprar por el subidón de precios

Si el mercado del alquiler tiene techo en Galicia, por el momento no se ve ni un poco. Entre enero y agosto se firmaron casi 21.300 contratos, un 4,6% más que durante el mismo periodo del pasado 2018, según el reciente balance del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). De seguir así, el ejercicio acabará con un otro récord del número de arrendamientos... y también de precio. En el suma y sigue en el que el sector cabalga desde que en 2014 empezó a dispararse como alternativa a la compra por el endurecimiento de las condiciones de concesión de hipotecas y la precariedad laboral, la mensualidad media bordea los 430 euros en la comunidad, tras un encarecimiento anual superior al 6%. Además de los cada vez mayores esfuerzos para el bolsillo de los ciudadanos en busca de un piso, esta escalada de precios está provocando que las diferencias frente a la opción de adquirir el inmueble se reduzcan a lo mínimo. Ya solo les separan 33 euros.

Y eso que los créditos están empezando a subir al amparo de la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria que obliga a repercutir a la banca la mayoría de los gastos de formalización tras la polémica del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el Tribunal Supremo. La cuota media alcanzó los 463 euros en el primer trimestre de este año, según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Es el nivel más alto de los últimos tres años.

Aún así, la distancia entre las hipotecas y los alquileres en Galicia no para de acortarse. En 2014, la cuota de los préstamos para la compra de vivienda en Galicia era 100 euros más cara (465 euros) que el arrendamiento medio (364,5 euros). Dos ejercicios después, en 2016, ese importe bajó a 58,2 euros (431 euros en los créditos y 372,8 euros en los arrendamientos). Y a estas alturas son 33,8.

El desembolso mensual es un factor fundamental a la hora de decantarse por comprar o alquiler. Pero no el único. Apenas queda rastro de los créditos sobre el 100% del valor tan expandidos durante la etapa de la burbuja inmobiliaria. "Prácticamente la mitad de las hipotecas concedidas en 2006 excedía el precio de transmisión declarado ante los registradores", señala el Banco de España en un análisis de este año sobre la ratio préstamo-valor de la vivienda en España desde ese ejercicio hasta 2016, cuando la mitad de los créditos no pasaban del 80% de la tasación del inmueble. Lo que obliga a los compradores a contar con suficientes ahorros como para asumir lo que no cubre la financiación del banco. Teniendo en cuenta la hipoteca media en Galicia (96.839 euros), el comprador debería pagar en efectivo más de 24.200 euros.

Como vienen alertando en los últimos años las propias inmobiliarias, las tensiones del mercado del alquiler se centran muy especialmente en las ciudades más pobladas de Galicia. En algunas, como Vigo o Coruña, agravadas por la caída en picado del stock de viviendas disponibles. Seis de cada diez contratos se registran en los siete municipios con más de 50.000 habitantes este año. El precio en A Coruña sube otro 4% en el último año, hasta los 496,4 euros; y un 1,8% en Vigo, que alcanza los 492,3 euros. El encarecimiento en ellas desde 2014 fue del 23% y el 18%, respectivamente.

Con esta evolución y la contención salarial que caracterizó el mercado de trabajo en Galicia durante toda la crisis y parte también del periodo de recuperación, no extraña que el alquiler absorba una parte relevante del dinero que manejan al mes. Un 20% de los hogares en arrendiento le dedicaba menos del 10% de sus ingresos en 2008. En 2017, según el IGE, era solo el 9,9%. Los que tenían que reservar más de la mitad de su presupuesto al alquiler de la vivienda pasó en ese periodo del 5,6% al 8,5%.