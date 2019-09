La Xunta ya nota el bloqueo de fondos: los gastos crecen un 5%, pero los ingresos, un 3%

Hasta junio de este año, la Xunta ingresó 4.497 millones de euros, pero gastó 387 millones más. El déficit de Galicia así se incrementó en el primer semestre un 28% más que los 302 millones en el mismo periodo de 2018, según los datos del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque las arcas autonómicas empiezan a resistirse por el bloqueo de los 530 millones que preveía ingresar este año y que el Gobierno central bloquea al no haber logrado aprobar los Presupuestos en el Congreso, pero también porque los gastos crecen.

El Ejecutivo autonómico liberó pagos hasta junio por 4.884 millones de euros. Son 232 millones más que el año pasado. Significa que el gasto se incrementó un 4,9% cuando los ingresos solo se elevaron un 3,3% (147 millones de euros más). Llama la atención la subida en la capítulo de personal. El Gobierno de Feijóo, fruto de mejoras salariales pactadas a nivel estatal, pero también a nivel autonómico, dedicó a nóminas 124 millones de euros más que en el primer semestre de 2018. Es un crecimiento del 5,5% hasta los 2.341 millones de euros utilizados en la primera mitad del año para pagar a todos sus empleados públicos.

No es la de personal la única partida que crece: 29 millones más para consumos intermedios, 43 millones más para gastos de capital, o 33 millones más en gastos corrientes.

Los 387 millones de déficit hasta junio representan el 0,59% del PIB, cuando en junio del año pasado el déficit era del 0,48% de un año antes. Así el déficit gallego está ligeramente por debajo de la media del déficit de comunidades, que se sitúa en el 0,63%, aunque crece a un ritmo mayor que la media.

La Xunta admite "una repercusión negativa" del bloqueo de las entregas actualizadas y de la liquidación del duodécimos mes del IVA. De hecho, el presidente Alberto Núñez Feijóo ya advirtió de que no recortará gastos aunque ello suponga incumplir los objetivos de déficit. Aún así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) situaba ayer a Galicia entre el grupo de comunidades con un riesgo moderado de incumplir la regla de gasto, aunque ve "factible" que alcance el objetivo de estabilidad presupuestaria este año.

Feijóo volvió ayer a urgir al Gobierno central a "pagar lo que se debe" a los gallegos. En declaraciones a los periodistas, calificó al Gobierno en funciones de "moroso" . "Yo no pido más dinero. Lo que pido es que el dinero de los gallegos no nos lo retenga el Gobierno central", explicó el presidente.

Lo "importante" es que el Gobierno pague lo que debe a los gallegos "de la misma forma que "es razonable que lo que es del Gobierno de los valencianos o de los andaluces o de los madrileños no se lo quede el Gobierno central porque no es suyo", apuntó Feijóo, quien añadió: "No nos merecemos tener un Gobierno central moroso, que no paga y que además su objetivo es bloquear y colapsar los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales".

Terció en la polémica el líder de los socialistas gallegos. Gonzalo Caballero instó al presidente de la Xunta a "abandonar la política de confrontación" y el uso de las instituciones "al servicio del PP".

Caballero le acusó de "hacer el papel de bombero e incendiario" y recordó que han sido los populares los que votaron en contra de unos presupuestos "que hoy posibilitarían que las distintas comunidades autónomas tuviesen mayores fondos".