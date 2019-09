Caballero pide apoyo a Sánchez: "El boicot no lleva a ninguna parte"

El PSdeG reclama a todos los partidos políticos del Congreso que permitan la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, evitando la repetición de las elecciones generales, que serían las cuartas en cuatro años, y permitiendo así tomar decisiones políticas en un momento de incertidumbre económica. "La estrategia del boicot no lleva a ninguna parte", resumió el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que se reunión ayer en Santiago con los diputados en las Cortes, el Parlamento gallego y la Eurocámara.

El dirigente justificó su petición a "las fuerzas políticas que no lograron el apoyo mayoritario", lo que englobaría a PP o Ciudadanos, alegando que "enfrente de Pedro Sánchez no hay ninguna opción de Gobierno posible", según Europa Press. Su posición contrasta con el "no es no" que Sánchez convirtió en bandera para no permitir la investidura de Mariano Rajoy, desbloqueo que finalmente facilitó el PSOE tras derrocar los partidarios de esta posición al secretario general. Posteriormente, Sánchez no solo se hizo de nuevo con el timón del partido, sino que alcanzó el Gobierno tras la moción de censura del año pasado.

Caballero también se refirió al reciente anuncio de que la Fundación Amancio Ortega donará 90 millones de euros para construir siete residencias de mayores proyectadas por la Xunta. "Sus carencias tienen que cubrirse desde otros ámbitos", resumió.

Finalmente, tachó de partidista por parte de la Xunta el adelanto de tres semanas del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que se celebrará los días 24, 25 y 26.