Absueltos el edil de Ourense y el policía al que acusaba de intento de atropello

El magistrado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, ha dictado sentencia absolutoria para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acusado de un delito leve de coacciones y el agente de la Policía Local al que el regidor y un exedil de Democracia Ourensana denunciaron por intento de atropello en las inmediaciones del pabellón de Os Remedios.

El fallo, conocido ayer, estima que los hechos producidos el pasado 14 de febrero "no se consideran merecedores de reproche penal para ninguno de los implicados". Concretamente, el juez constata en su sentencia que respecto al agente de la Policía Local, el hecho de que aparcase en zona prohibida y que se marchase con el vehículo desoyendo los requerimientos de los dos concejales que lo abordaron en la calle "no reviste trascendencia penal alguna" pues no cabe "una posible desobediencia a mandato u orden legítima proveniente de autoridad o funcionario en ejercicio de su cargo". Ahora bien, el magistrado considera "cierto" que a consecuencia de las maniobras realizadas por el conductor para zafarse de la presencia de los ediles pudo poner en riesgo su integridad física, como así ocurrió al pasar con la rueda por encima del pie del exedil Telmo Ucha causándole lesiones leves. Sin embargo, según recoge el fallo, "a la vista de la forma en que se produjo tal hecho, reflejada en la grabación aportada por el canal Auria Tv, no cabe apreciar intencionalidad del conductor en la causación de lesiones".

"El juez ve empate técnico y absuelve a ambas partes por lo del pabellón y el poli que aparcaba mal. Pues vale. A otra guerra", colgó Jácome en su cuenta de Twitter.