La regulación de los patinetes es posible

Las diferencias entre peatones y usuarios de patinetes eléctricos cada vez son mayores. Las aceras no solo pertenecen a los viandantes, y es que estos vehículos de movilidad personal (VPM) ya son habituales en las calles de todo el mundo. En Galicia su implantación es un hecho. Desde su boom en el año 2018, la regulación de estos vehículos no motorizados ha sido objeto de debate constante. Los ayuntamientos no han tenido tiempo para elaborar reglamentos que fijen unas normas a la hora de circular con los patinetes.

Los problemas que perciben los peatones han sido recopilados en un estudio realizado por la Universidad de Vigo, que propone una serie de soluciones para que los vehículos de movilidad personal circulen sin riesgo por las calles. Entre otras medidas, el documento propone fijar una velocidad máxima permitida de siete kilómetros por hora en las zonas peatonales y de 20 km/h en los carriles bici. Además, deberán mantener una distancia de dos y ocho metros en cada uno de estos supuestos.

Encuesta

Carmen Lázaro, la autora del estudio, realizó 210 encuestas a peatones y conductores de todas las edades y residentes en ciudades de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco o Navarra. La problemática más destacada por los encuestados refleja la inseguridad de que los patinetes circulen a una velocidad superior a 20 km/h. En la lista de preocupaciones también se encuentra la consciencia de las consecuencias de un accidente; la irrupción súbita de un patinete en el camino o el no ser visto con suficiente antelación. A esto se añaden los accidentes que más inquietan a los peatones, como el atropello en un paso de cebra, la colisión al acceder a la calle desde un portal o verse arrollado por la espalda.

El estudio recomienda el uso de manillares con diseños ergonómicos que faciliten que el tiempo de reacción sea el mínimo posible, la emisión de sonidos de precaución, una luz azul verdosa que no deslumbre y advierta a los peatones de que se acerca un patinete, baterías de litio certificadas para resistir a los golpes con IP54 y ruedas de caucho hinchable para mejorar la amortiguación, con cámara de aire, 25 centímetros de diámetro y dibujo obligatorio, especialmente para adaptarse a los carriles bici y a los días de lluvia.

A Coruña los regulará este año

La proliferación de patinetes eléctricos en la ciudad de A Coruña hará que el Gobierno local apruebe, antes de que la Dirección General de Tráfico (DGT) regule su utilización, una ordenanza que defina cómo debe usarse en las calles de la ciudad este nuevo medio de transporte, tal y como avanzó la pasada semana el concejal de Mobilidade, Juan Díaz Villoslada. La previsión del Ejecutivo es aplicar una nueva "regulación provisional y urgente" antes de que termine este año.

La DGT aún no ha podido definir la regulación de los vehículos de movilidad personal. Algunas ciudades, entre ellas A Coruña, han empezado a preparar la ordenación municipal del uso de este transporte y tendrán en cuenta las normas técnicas elaboradas por Tráfico.

El uso de los patinetes eléctricos no ha hecho más que empezar, ya que son una buena alternativa de movilidad y ahorran tiempo, además de no contaminar. Pero para que su futuro no sea un constante quebradero de cabeza para sus usuarios, tendrán que cumplir unos requisitos mínimos de convivencia y seguridad para los peatones.