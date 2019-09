"Lo que estaba unido no conviene desunirlo", advierte Feijóo sobre la derecha

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que en las elecciones generales del 10 de noviembre su partido debe dejar claro a los electores que no votar al PP es hacerlo al PSOE y que no hay alternativa a un gobierno socialista que otro encabezado por los populares. "La única alternativa para que el socialismo y el populismo con apoyo del independentismo no prosiga es unir el voto. Lo que estaba unido no conviene desunirlo", expuso tras asistir al Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid.

Feijóo subrayó que su formación lleva décadas "uniendo el centro-derecha": Manuel Fraga "inició" este proyecto, José María Aznar lo "consolidó" y Mariano Rajoy "consiguió el resultado más amplio nunca conseguido, 11 millones de votos", recordó, si bien durante las últimas semanas mostró su oposición a extender la propuesta de España Suma para unir a PP, C's y Vox a Galicia.

"En esa segunda vuelta, el PP sale a unir el voto y a explicar claramente a los ciudadanos que si no votamos al PP estamos votando al socialismo y al populismo", insistió.

También respaldó la posibilidad de que PP y C's unan candidaturas en Cataluña.