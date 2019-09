Ana Pontón reprocha a Feijóo una "herencia envenenada" y lanza un mensaje: "Menos Madrid y más Galicia"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "nos deja una Galicia sumida en cinco crisis": demográfica, económica, del bienestar y de la igualdad, ambiental y de autogobierno. Así lo acaba de denunciar en su intervención ante el Parlamento gallego la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien lo ha sintetizado en la idea de una "herencia envenenada". "Su gobierno no estuvo a la altura ni en los momentos fáciles ni en los más duros", reprochó.

Frente a problemas, apunta Pontón, como los "peores datos de nuestra historia" en demografía, el crecimiento de la "precariedad y la desigualdad", el "innovicidio" en materia de ciencia, donde continúa la fuga de cerebros, la diputada pregunta a Feijóo "cuál de estos problemas va a solucionar el Xacobeo 2021".

La líder nacionalista reprochó al mandatario gallego el liderar un gobierno "agotado, sin proyecto, que deja Galicia en una situación de irrelevancia política".

Al respecto, le reprocha a Feijóo el "no haber logrado superar el trauma de no poder ir a Madrid". "Supere de una vez el trauma", lo conminó, "y no siga utilizando Galicia como trampolín para su ambición personal". "Precisamos menos Madrid y más Galicia si queremos construir un futuro mejor para este país", proclamó. "Menos bonos propaganda y más políticas reales", subrayó.

Entre las propuestas que avanza el BNG, estaría la creación de una comisión de estudio para impulsar un nuevo modelo de financiación, un pacto por la ciencia o la creación de una ponencia para hablar de un nuevo status para Galicia.