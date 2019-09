Errejón relega la alianza con En Marea

El proyecto de Íñigo Errejón para debutar en las elecciones generales del 10 de noviembre, fracturando aún más a la izquierda, relega de momento la opción de aliarse con En Marea en Galicia. El domingo a las 23.59 horas finaliza el plazo para registrar las coaliciones que concurrirán a esos comicios y de momento la versión estatal de Más Madrid no solo no ha contactado de forma oficial con el partido de Luís Villares, que se mostró receptivo a un acuerdo, sino que esa opción no está a estas alturas sobre la mesa, si bien no está descartada, según coinciden las fuentes consultadas.

El 10-N supondrá la cuarta convocatoria general a las urnas en cuatro años y reordenará de nuevo las fuerzas en un tablero político marcado por un multipartidismo que ha debilitado al bipartidismo PSOE-PP, pero no lo ha derrotado. A la fractura de la derecha en tres opciones con la irrupción de Vox se une ahora una nueva brecha en la izquierda con un gran calado simbólico. El ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, competirá con su antiguo compadre Pablo Iglesias, lo que ya ha abierto las hostilidades entre ambos bandos.

Más Madrid decide hoy en qué provincias presentará candidaturas, si bien se da por seguro que competirá en aquellas en las que se ponen en juego siete o más escaños, lo que incluye a A Coruña (8) y Pontevedra (7). Esas son las provincias donde la nueva política cazó representación el 26-A pasado, pues Unidas Podemos y Ciudadanos se hicieron con un acta por cada circunscripción, si bien el último diputado en cada caso pertenece a PP y PSOE, respectivamente. Esta fragmentación también dificulta la opción de que el BNG recupere su voz en las Cortes, pues da otra opción al voto progresista desencantado con PSOE, Unidas Podemos y En Marea.

Los plazos son justos y este nuevo proyecto debe acelerar sus negociaciones y candidaturas. El lunes, Villares le abrió la puerta a un acuerdo, después de que En Marea llamase a un pacto con el nacionalismo de BNG y Anova. Sin embargo, "Villares no está en la ecuación ahora mismo", apuntan sobre esa posibilidad fuentes cercanas a la gestación del proyecto errejonista, que recuerdan el fracaso de En Marea en las pasadas generales, a las que concurrió tras romper con sus socios y apenas rebasó el 1% de sufragios.

A la nueva versión de Más Madrid todavía no ha revelado si se sumará Carolina Bescansa, otra de las cofundadoras de Podemos que dejó la primera línea tras enfrentarse a Iglesias. Las fuentes consultadas apuntan a finales de semana el momento en que tomará una decisión. Su candidatura en A Coruña o Pontevedra no se descarta. El impacto del paso adelante del errejonismo suscita dudas entre las formaciones políticas, si bien genera unanimidad en dos cuestiones: la alegría del PP y el lamento de la izquierda con más o menos intensidad.

En Galicia el tablero resultante del 10-N será más determinante que en otras comunidades, pues en un año se celebrarán elecciones autonómicas. De momento, Errejón suscita reacciones diversas, si bien el impacto de su decisión es incuestionable a nivel mediático. Otra cosa será el resultado en las urnas. El errejonismo busca cazar votos desencantados en las filas progresistas tras el fracaso de un pacto entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez. "Su tesis es la de Madrid", apuntan fuentes conocedoras de ese proyecto, sobre el resultado del 26-M en esa comunidad, donde Más Madrid sacó 20 actas por siete de Podemos.

En las filas moradas gallegas el mensaje oficial es de tranquilidad, dando por seguras las actas de Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino. "No creemos que nos vaya a quitar muchos votos, es algo muy centrado en Madrid", apuntan fuentes del partido.

Socios de Podemos en Galicia, sin embargo, creen que ese nuevo actor le hará daño electoralmente y, sobre todo, dificultará la lucha contra el PP en las autonómicas de 2020, pues alimentará el discurso de los populares sobre la imposibilidad de que una izquierda en guerra dirija unida la Xunta.

El PSdeG guarda silencio y se muestra expectante por ver el impacto de Errejón sobre sus votantes mientras el PP sonríe sin disimulo. "Más Madrid o como se acabe llamando no nos preocupa salvo en el improbable caso de que se aliase con Podemos. Es más, incluso puede robarle votos a Ciudadanos. Solo puede perjudicar a C's y a la izquierda", apuntan desde el partido.