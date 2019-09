La socialista acusada de pedir los antecedentes de otro: "Pregunté si era un rumor"

El presunto caso de espionaje en el PSOE de Ourense, en el marco del proceso de elaboración de listas para las elecciones generales de 2015, se juzgó ayer en la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicita 2 y 3 años y 6 meses de prisión para los dos presuntos responsables: un policía nacional ya jubilado y una aspirante al Senado en 2015, acusados de indagar supuestamente si un posible rival interno en la carrera electoral, en liza para el Congreso hasta que dimitió, que ya no es militante y ejerce la acusacion particular, tenía antecedentes policiales (finalmente salió absuelto). El agente, Enrique C., se acogió a su derecho a no declarar. La exaspirante a la Cámara Alta, Teresa T. C., defendió su inocencia. "No hice una petición, pregunté si era un rumor o una realidad pero nada más. Porque si se presentaba igual sacaban esto en campaña", dijo.

El perjudicado, el abogado José A. Á., censuró a sus antiguos compañeros: "Me parece repugnante y por ser mediocres merecen estar en el banquillo".

A la vista oral acudieron diferentes cargos que formaban parte del PSOE gallego, entre ellos, la diputada Pilar Cancela; la antigua número dos del partido en Ourense María Quintas; el alcalde de O Barco, Alfredo García, y la antigua diputada y exsecretaria de Estado de Igualdad Laura Seara. En su declaración, la entonces aspirante al Senado negó que hubiese hecho una petición formal y que hubiese divulgado los datos del atestado con ánimo de perjudicarle en plena carrera electoral.

Las defensas han solicitado la libre absolución al entender que no han quedado acreditados suficientemente los presuntos delitos y han puesto en tela de juicio toda la instrucción iniciada a raíz de una investigación de un juzgado de Vilagarcía de Arousa sobre tráfico de drogas.

En este sentido, han pedido la nulidad de la mayor parte de actuaciones y de las escuchas y, en caso de condena, han reclamado aplicar la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido.