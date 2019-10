La Xunta activa la emergencia contra el jabalí y permitirá su caza sin límites en 33 concellos

La superpoblación de jabalíes en la comunidad está acarreando graves perjuicios para la agricultura y cada vez más accidentes de tráfico „1.800 en lo que va de año„. Ante esta situación la Xunta ha decidido declarar la emergencia cinegética en 33 concellos. Esto significa que en estos municipios se podrán abatir o capturar ejemplares sin límite de cupo hasta febrero de 2020. De esta manera habrá barra libre para la caza de jabalíes en 481.170 hectáreas del territorio, es decir en el 42% de toda Galicia.

Las comarcas afectadas por esta situación son cuatro: Betanzos-Eume (A Coruña), Terra Chá (Lugo), Viana (Ourense) y el Deza (en Pontevedra). Los concellos corueses donde se podrá cazar jabalíes sin restricciones son Aranga, Betanzos, Cabanas, A Capela, Coirós, Curtis, Irixoa, Monfero, Miño, Oza-Cesuras, As Pontes, Paderne, Vilasantar y Vilarmaior.

Hasta ahora cada tecor (terreno cinegéticamente ordenado) debía elaborar un plan anual que recogiese el número de ejemplares que preveía cazar y correspondía a la Xunta darle el visto bueno. Si alcanzaba el tope de jabalíes cazados fijado en este documento tenía que tramitar una ampliación ante la Consellería de Medio Ambiente.

Ahora ya no será necesario todo ese papeleo, porque no habrá límites. Bastará con una comunicación previa ante la jefatura territorial de la consellería con una antelación mínima de 10 días. Los tecores solo deberán comunicar las cacerías en aquellas jornadas que no estén recogidas en su plan anual de aprovechamiento cinegético.

La medida incluye un total de 76 tecores, situados en los 33 municipios en los que se ha declarado la emergencia cinegética, y en los que se podrá cazar todos los días de la semana. Pero también se autoriza la captura sin límites de jabalíes en 10 zonas, que no son cotos de caza.

Eso sí, en estas áreas hay salvedades respecto a los días que es permite la caza: hasta el 6 de enero de 2020 se podrán capturar o abatir jabalíes los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados, siempre que no sean festivos. Y desde el 7 de enero hasta el 29 de febrero, ambos incluidos, podrán realizarse cacerías los lunes, martes, miércoles y viernes, salvo que sean festivos.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, explica que se tomó esta decisión ante la "sobrepresencia" de jabalíes en la comunidad . Los datos así lo reflejan: este año se han recibido 3.907 avisos (a través del 112) por daños provocados por esta especie, se abatieron 16.108 ejemplares, se autorizaron 31.724 cacerías y hubo 1.805 accidentes de carretera, según los datos de la Dirección Xeral de Tráfico.

En todo caso, levantar la restricciones a la caza de jabalíes no será la única medida que impulsará la Xunta para el control de esta especie. Así, Medio Ambiente reformará la Lei de Caza para que se puedan utilizar con el jabalí otras modalidades propias de la caza menor como "en mano" „varios cazadores conjuntamente, abiertos en ala y a una distancia equidistante con el objeto de batir el campo„ y "al salto"„cazador en solitario con un perro„.

La Xunta modificará también la normativa para que en todos los concellos las autorizaciones de caza por daños se puedan realizar de forma inmediata "y dar así solución a la situación que está provocando esta especie, cada vez más habitual en zonas periurbanas", según explica la consellería.

Además, se permitirá "de forma excepcional" el uso de un visor convencional óptico de aumento durante las cacerías nocturnas así como de fuentes luminosas para alumbrar las piezas de caza. Medio Ambiente permitirá igualmente a los propietarios de los terrenos afectados a realizar personalmente o mediante terceros esperas para abatir jabalíes y se podrán usar jaulas para su captura.