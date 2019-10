Los ganaderos exigen fondos a la Xunta para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes

La decisión de la Xunta de no poner límites a la caza del jabalí para atajar su "sobredimensionada" población se ha topado con los primeros peros. Desde el sindicato Unións Agrarias advierten de que el Ejecutivo autonómico esquiva su "responsabilidad" a la hora de afrontar el problema al dejar "en la voluntariedad" de los cazadores llevar a cabo tareas de control.

El secretario xeral de UUAA, Roberto García, presentó ayer en el registro del Parlamento más de 6.500 firmas que reclaman que la Xunta incluya modificaciones en la normativa de caza en la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos para el próximo año. García ha puesto el foco en que la Administración autonómica debe "asumir la filosofía" de que el combate a la sobrepoblación de jabalíes y la gestión de la fauna salvaje ha de realizarse desde la propia Xunta a través de políticas acompañadas de partidas presupuestarias.

Para Unións Agrarias, la medida anunciada el pasado lunes de que a partir de la próxima semana estará permitida la caza de jabalíes en 33 ayuntamientos todos los días, no solucionará el problema. "Donde haya cazadores suficientes para organizarse puede valer. Pero donde no, tendrán que usarse empresas de servicios profesionales (para las batidas). Lo que no puede ser es dejar en la voluntariedad de los cotos ejercerlos", sostuvo.

Con todo, extrae como positivo que la Xunta, con este anuncio, "reconozca" que existe un problema con el jabalí en Galicia, aunque lamenta el fondo de la medida. "Es decir que se quiere solucionar pero sin gastar nada. Es invitar y no pagar", sentenció el secretario xeral de UUAA.

15 millones en daños

En este sentido, Roberto García apuntó que los daños causados por el jabalí en explotaciones ganaderas y agrícolas en Galicia están cifrados en 15 millones de euros anuales, mientras que las indemnizaciones de la Xunta son "solo" de 600.000 euros; por lo que "más de 14 millones de euros en daños son asumidos por el propio sector".

A ello, según Unións, hay que sumar los problemas que causan en la red viaria y al posible efecto que pueda tener esta especie en la propagación de la peste porcina africana, ya que los jabalíes son "potenciales transmisores" de esta enfermedad que amenza el sector de la carne de cerdo, en el que España es líder mundial.