Feijóo, ante Casado: "La división es la victoria de quien quiere dividirnos"

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado, ante el líder nacional del PP, Pablo Casado, que "la división es la victoria" de quien los quiere dividir, en relación a la fragmentación del voto del centro derecha.

En un acto organizado por el PPdeG en Oleiros, Núñez Feijóo ha insistido en que "sólo hay una posibilidad de cambiar el Gobierno", y es uniendo el voto "en el Partido Popular".

"Si dividimos el voto, el Partido Socialista será la primera fuerza", ha apuntado el presidente de Galicia, quien ha advertido que esto fue lo sucedido el 28 de abril.

Tras poner en valor la necesidad de ser "ese centro derecha reformista y liberal que ha sido siempre el PP", Feijóo ha agradecido a Casado todas las veces que ha acudido a Galicia y ha reprochado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que no fuera hasta este sábado su primera visita a la comunidad "como presidente del Gobierno", en alusión a su participaciqón en el I Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

"Hoy tengo que decir que no hemos venido aquí para apoyar a Pablo Casado. Hemos venido aquí para que Pablo Casado apoye a Galicia y a todos los gallegos", ha aseverado: "Galicia nunca fue la prioridad del PSOE".



En un acto que ha abordado el problema de la industria en Galicia, Núñez Feijóo ha reiterado que los gallegos están "cansados, decepcionados y molestos" con el Gobierno central, pues "la certeza en España es la incerteza permanente" y a Galicia le afectan "las discriminaciones".

"No queremos que se queme carbón de forma indiscriminada, pero tampoco queremos que se cierre esta central que es la única que se ha sometido a los rigores de la Unión Europea y la única que ha hecho inversiones para disminuir sus emisiones", ha abundado.

Asimismo, ha pedido "un plazo para no cerrar de forma inmediata una central; un puerto, el de Ferrol, y un pueblo, el de As Pontes", en relación al conflicto suscitado por el anuncio del cierre de la central térmica de Endesa de As Pontes.

El presidente de la Xunta ha exigido que "no se haga un desmantelamiento industrial y energético de norte a sur" en toda Galicia. "Simplemente pedimos que nos dejen en paz, que no nos cierren lo que tenemos", ha señalado.

También ha defendido que "Galicia ha bajado un 5% sus emisiones en CO2 desde 1990", mientras que España "las ha subido un 13%".

Por ello, ha aseverado: "¿Por qué Galicia va a pagar el pato de una nación que no ha bajado sus emisiones en los últimos años sino que las ha subido?".

"Siempre que el Partido Socialista Obrero Español se ha ido del Gobierno de España es porque ha habido una crisis económica que lo ha echado", ha apuntado Núñez Feijóo, quién ha añadido que "esto no es casualidad, es causalidad".

También ha hecho referencia a las infraestructuras, pues, según ha dicho, "no hay un solo socialista" que diga "cuándo van a circular los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid".

Además, el presidente de la Xunta ha vuelto a pedir los 700 millones de euros que el Gobierno le debe a la comunidad.

"Por encima de cualquier partido, para mí, están los intereses de Galicia", ha zanjado el líder de los populares gallegos.

También han participado en el evento el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde; el presidente del PP provincial, Diego Calvo, y el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano.