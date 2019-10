Tráfico prohibirá a patinetes y bicicletas circular y estacionar en las aceras

A los peatones les han salido nuevos compañeros de paseo. Patinetes y bicicletas circulan a sus anchas por zonas donde hasta ahora las únicas ruedas que transitaban eran las de carritos de bebés y sillas de ruedas. Tráfico se propone regular la circulación de este tipo de vehículos que ha abierto un debate en los ayuntamientos, que desde hace meses reclaman una normativa que regule su uso con el objetivo de mejorar la seguridad y, sobre todo, la convivencia con el resto de vehículos y peatones. La normativa que prepara la DGT pasa por prohibir a patinetes y bicicletas no solo circular sino también estacionar en las aceras, según avanzó ayer el director de Tráfico, Pere Navarro, durante la presentación en Madrid de la campaña Por aquí no puedo, por aquí no paso, impulsada por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas. "Las aceras son para los peatones, para los que van con sillas de ruedas y para los padres que llevan sillitas y el objetivo al final es que no van a circular por ellas", sentenció Navarro.

A día de hoy el uso de patinetes eléctricos, un vehículo que circula por encima de los 20 km/h, está regulado por los ayuntamientos pero no todos han establecido normas concretas. De ahí que hay municipios que sancionan a patinetes eléctricos que circulan por la calzada, mientras en otros „la mayoría„ no está permitido su uso por la acera, o incluso algunas localidades prohíben el tránsito este tipo de vehículos tanto por la calzada, como por las aceras, o lo limitan a carriles bici y un uso recreativo.

En ciudades como A Coruña y Vigo han proliferado durante los últimos meses empresas que alquilan patinetes precisamente aprovechando la alegalidad en la que se mueven. Es precisamente en estos dos concellos donde ya se ha empezado a regular el uso de este tipo de vehículos. Así en el caso de A Coruña, el Concello ya retira los patinetes eléctricos de alquiler que están estacionados en las aceras y se propone aplicar antes de que finalice el año una nueva regulación provisional y urgente que vigile la utilización de este tipo de transporte. Por su parte, el Concello de Vigo ya tiene una ordenanza que prohíbe circular en patinete por las aceras.

Los problemas que perciben los peatones sobre el uso de este tipo de vehículos han sido recopilados en un estudio realizado por la Universidade de Vigo, que propone una serie de soluciones para que circulen sin riesgo por las calles. Entre otras medidas, el documento apuesta por fijar una velocidad máxima permitida de siete kilómetros por hora en las zonas peatonales y de 20 km/h en los carriles bici. Además, deberán mantener una distancia de dos y ocho metros en cada uno de estos supuestos.

Desde Tráfico Pere Navarro avanzó ayer la normativa en la que trabaja su departamento. "La normativa que tenemos preparada ya prohíbe la circulación, pero tampoco van a poder estacionar en las aceras", avisa. Y por ello, explicó que se deberán suprimir plazas de aparcamiento para automóviles para así colocar patinetes, bicicletas y motocicletas. Se trata, según detalló, de "un real decreto bastante avanzado, pendiente de un informe por parte del Consejo de Estado".

La norma „detalló„ debería aprobarse en cuanto haya gobierno. "Cada vez nos la demandan más los ayuntamientos, Todos necesitan un paraguas nacional para después poder regular", argumentó.

Con la campaña Por aquí no puedo, por aquí no paso, la DGT y la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas pretenden hacer un llamamiento a la sociedad sobre la importancia de adoptar en los espacios públicos comportamientos seguros y responsables con los demás para la convivencia y destacar el papel de todos los agentes implicados en la movilidad para prevenir accidentes de tráfico. Pretende visibilizar acciones incorrectas en la vía pública como las provocadas por vehículos de movilidad personal como los patinetes, los camiones de reparto o los cubos de basura.