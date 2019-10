El tiempo en Galicia | Llega un frente frío "bastante activo"

Tras una jornada de transición este sábado con tiempo estable por la mañana y aumento de la inestabilidad al avanzar el día, los primeros vientos intensos y lluvias abundantes entrarán por el oeste ya en la madrugada y durante la mañana del domingo

Galicia sufrirá este domingo el primer frente frío del otoño, que dejará lluvias generalizadas en toda la comunidad, aunque más abundantes en el sur, y temperaturas máximas por debajo de los 20 grados en la mayoría de puntos.

Según informan a Europa Press fuentes de Meteogalicia, este primer frente "bastante activo" que dará paso a un tiempo más otoñal será producto de una borrasca que este viernes se sitúa en el medio del océano Atlántico y se irá acercando para el domingo colocarse sobre Irlanda.

Tras un sábado con un tiempo de transición, los primeros vientos intensos y lluvias abundantes entrarán por el oeste ya en la madrugada y en la mañana del domingo. Con el paso de las horas, se irán desplazando hacia el este hasta cubrir toda Galicia.

En cuanto a las rachas de viento, aunque no van a ser "muy importantes", habrá breves episodios fuertes en las primeras horas de la madrugada, antes de empezar las lluvias. A lo largo de todo el día soplarán desde el sur.

"NO SE PUEDE DESCARTAR" UN AVISO

Si bien "por el momento aún no" está declarado un aviso amarillo por temporal, fuentes de Meteogalicia matizan que "no se puede descartar" que lo hagan. Y es que, aunque no se esperan inundaciones, sí alertan de que "donde más se acumularán las lluvias" será en Pontevedra, Ourense y el sur de A Coruña.

Las temperaturas serán "las propias de la época del año", lo que significa que se situarán "algo por debajo", entre dos y tres grados menos, de las que se vienen registrando hasta el momento. De este modo, en la mayoría de puntos de la Comunidad las máximas se situarán por debajo de los 20.

La afectación de este frente bastante intenso podría extenderse a la jornada del lunes, que tendrá "características similares", aunque "igual no con tanta lluvia", explica Meteogalicia.

Ya a partir del martes el tiempo "tendería a calmarse", pero "no parece" que se vaya a dar una situación de anticiclón para el resto de la semana. Con todo, se puede afirmar que "a partir del domingo llega el otoño" a Galicia.