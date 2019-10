Montero se jacta de blindar a las autonomías para no sufrir otro "bloqueo presupuestario"

Montero se jacta de blindar a las autonomías para no sufrir otro "bloqueo presupuestario"

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto-ley que permite actualizar las entregas a cuenta de 2019 para las comunidades y los municipios. La Xunta recibirá 334 millones. Será la sexta comunidad que contará con más fondos, pero no soluciona del todo la "asfixia financiera" del Ejecutivo autonómico, pues quedan pendientes 198 millones de una recaudación mensual pendiente del IVA y 170 millones de incentivos por disciplina fiscal. El Gobierno le garantiza para 2020 el dinero del IVA, pero deberá pelear la segunda partida, pues es potestativa, y Ejecutivo es remisa a entregarla.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar el acuerdo, aseguró ayer que era la primera vez que un Gobierno de España actualizaba las entregas a cuenta sin tener aprobados los Presupuestos Generales y además estando en funciones. Y afirmó que así se "sienta un precedente y se refuerza la autonomía financiera de las comunidades".

Montero se jactó de que buscó una solución para liberar los fondos, sin citar la presión de las comunidades, incluidas las socialistas, para que les entregase los recursos, y presumió de que con su receta ya es posible que "las comunidades no vuelvan a ser víctimas de un bloqueo presupuestario o institucional".

La Consellería de Facenda reaccionó inmediatamente: "Si ahora no hay impedimentos para pagar las entradas a cuenta, no puede haberlo para toda la deuda". "Siguen faltando 370 millones que son de todos los gallegos, 200 de los cuales están previstos en el presupuesto de este año", advierte.

Montero, por su parte, defendió que el Gobierno no ha mudado de opinión, aunque durante meses aseguró que no podía liberar los fondos porque un informe de la Abogacía del Estado le advertía de que no podía por estar en funciones.

"Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago", explicó la ministra de Hacienda, y justificó el cambio de opinión basándose en dos argumentos. El primero, que algunas autonomías afrontan ya dificultades de tesorería, lo que hace que "se pueda declarar la urgencia" del abono de los anticipos. Y segundo, la decisión se demoró porque en agosto aún había margen para conformar gobierno y un Ejecutivo en funciones no debía "interferir" en la actuación futura de ese nuevo gabinete. Sin embargo, ahora hay elecciones en noviembre, y actualizar las entregas a cuenta no afectará a la actuación presupuestaria del Ejecutivo entrante, por falta de tiempo.

El real decreto-ley aprobado ayer supone entregar 4.682 millones a las comunidades, pero no incluye casi 2.500 pendientes de la recaudación del IVA, por el cambio en el sistema de información del IVA de 2017. Montero insiste en que sin Presupuestos no puede pagar este desajuste, del que culpa a su predecesor, Cristóbal Montoro, que mudó la norma. Repartió culpas con la derecha por no apoyar la aprobación de las Cuentas de este año, que incluían este pago del IVA.

"A Galicia se le deben 700 millones de euros y no aceptamos otra solución que pagar todo el importe que se le debe a esta comunidad", apuntan desde Facenda, que sigue sin descartar la vía judicial.

El Gobierno también informó de que el año que viene las comunidades dispondrán de algo más de 10.000 millones adicionales procedentes de la liquidación del sistema de financiación de 2018. A Galicia le corresponden 427,71. Son 288,75 más que este año. En total, las autonomías recibirán el próximo año más de 117.000 millones para financiar los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, educación o las prestaciones sociales.