La Xunta identifica un millón de fincas de alto riesgo de incendios en 124 concellos

Brigadistas sofocan las llamas en un incendio declarado en septiembre en Porto do Son. Óscar Corral

La Consellería de Medio Ambiente ya ha identificado un millón de parcelas de alto riesgo de incendio en un total de 124 ayuntamientos „33 en la provincia de A Coruña, 24 en Lugo, 49 en Ourense y 18 en Pontevedra„ con el objetivo de "facilitar la gestión de la biomasa con alto potencial combustible". Este rastreo cartográfico, que la Xunta espera extender a 200 municipios antes de que termine el año, es el primer paso para que los concellos aprueben sus planes de prevención y defensa contra los incendios forestales. Aunque son de carácter obligatorio desde el año 2007, la realidad es que muy pocos cuentan con este protocolo de actuación.

De hecho, la Fiscalía General del Estado apercibió el año pasado a los municipios más asolados por las llamas que carecen de plan de prevención exigiéndoles por carta conocer su planificación en caso de fuego. En Galicia, el Ministerio fiscal puso bajo la lupa a 60 municipios con alta actividad incendiaria y les advirtió de que podría emprender acciones penales en el caso de que la ausencia de estos planes contribuya de forma determinante a la propagación de las llamas.

Durante la reunión del consejo rector del Instituto de Estudos do Territorio (IET), la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, avanzó los primeros trabajos cartográfico realizados en materia agraria y de desarrollo rural con el objetivo de "facilitar" la gestión de la biomasa a los propietarios rurales para "prevenir incendios forestales". Los primeros planos ya tienen identificadas un millón de fincas de alto riesgo de incendio „más de 240.00 en la provincia de A Coruña„ en 124 ayuntamientos. De la provincia de A Coruña son Abegondo, Ares, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Camariñas, A Capela, Carballo, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Dodro, Dumbría, Fene, Frades, Irixoa, A Laracha, Lousame, Mañón, Muros, Oroso, Outes, O Pino, Porto do Son, Rianxo, Santiago, AS Somozas, Teo, Toques, Touro y Vedra.

Según destacó la conselleira, con esta actuación se trata de "dar cumplimiento a la ley de incendios", que establece espacios de seguridad de 50 metros alrededor de los núcleos de población, or lo que el visor utilizado para realizar estos planos permite que las personas sepan "hasta dónde tienen que tener limpia la franja" o "si pueden hacer plantaciones o no de especies pirofíticas".

Otro de los proyectos puestos en marcha por el IET consiste en una herramienta similar que permite a los gallegos conocer si sus fincas "tienen afecciones o no" de carreteras, aguas y elementos de patrimonio natural o cultural, tal y como ha indicado la conselleira. "Esperamos que se concluya dentro de este año", añadió.