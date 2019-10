Varapalo de Europa a 10.000 interinos y temporales: ni contrato fijo ni indemnización

Más de medio millón de trabajadores interinos y temporales de las administraciones públicas, de los cuales 6.200 son interinos gallegos y 3.985 son trabajadores laborales temporales de la Xunta, recibieron ayer un varapalo de la UE. No les da la razón y considera que encadenar contratos temporales no es causa suficiente para convertirlos en fijos y también sostiene que los interinos no tienen derecho a recibir indemnización en caso de despido.

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la alemana Juliane Kokott, considera que encaja con la normativa europea la jurisprudencia española, en el sentido de que "el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales por parte de una Administración pública no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija".

Son las conclusiones de la abogada general, no la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Estas no son vinculantes, pero sí son muy tenidas en cuenta para el fallo final, tanto que aproximadamente ocho de cada diez sentencias siguen la línea de lo argumentado por el abogado general.

Este fallo responde a las demandas de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que suma 18 años en ese puesto eventual, y los de cuatro odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales. Todos ellos demandaron que la administración autonómica que les emplea sea sancionada por haber abusado de la contratación temporal y que esa sanción fuera su conversión en personal fijo.

Si Europa daba la razón a estos empleados se abría la puerta a que miles de interinos en España pudiesen demandar para convertirse en trabajadores fijos. En el caso de la Xunta, son más de seis mil interinos.

Los empleados públicos confiaban en que Europa se pusiera de su lado. Además en Galicia, ya ha habido fallos que daban a la razón al trabajador y obligaban a la Xunta a hacerles fijos.

En España, más de 843.000 empleados del sector público tienen un contrato interino o temporal. Suponen el 26% de los empleados públicos. Entre medio millón y 700.000 tendrían contratos temporales.

La abogada del TJUE, en todo caso, advierte de que la regulación española reconoce un derecho a una indemnización completa de los perjuicios que haya causado el abuso de la temporalidad.

Esta abogada general abre la puerta a que la legislación española concrete una indemnización "disuasoria". Apunta a una obligación adicional de pago de una indemnización, por parte del empleador público, por un importe lo suficientemente disuasorio.

Ayer se dio también a conocer el dictamen de otro abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, sobre otra cuestión también espinosa para los empleados públicos. ¿Tienen derecho a indemnización los interinos cuando son cesados?

Este letrado avala la ley española que niega que un funcionario interino nombrado para cubrir una plaza vacante hasta que sea cubierta por un funcionario de carrera reciba una indemnización por despido en el momento de su cese.

En este caso el pronunciamiento de este otro abogado general responde a una cuestión prejudicial planteada al TJUE por un juzgado de Madrid por el caso de una trabajadora que estuvo empleada en el Ayuntamiento de Madrid como funcionaria interina desde 2005 hasta 2013. En ese último año fue cesada porque su puesto fue cubierto por un funcionario de carrera.

Esta trabajadora pidió al Ayuntamiento de Madrid que se le reconociera y abonara una indemnización por cese a razón de 20 días de salario por año trabajado, pero la reclamación fue desestimada.

Los abogados que llevaron sus casos al Tribunal de Justicia de la UE defienden que la temporalidad reiterada en las administraciones públicas contraviene la Directiva comunitaria 1999/70 sobre trabajo de duración determinada.

Esa directiva prohíbe a los empleadores „públicos o privados„ el abuso en la temporalidad sucesiva e indica, además, que las las legislaciones estatales deben sancionar a los empleadores que cometan ese abuso. ¿Cómo? No despidiendo al trabajador, sino transformando en fijo al empleado eventual o pagando una indemnización "proporcional, eficaz y disuasoria".

Una sentencia del TJUE del año 2006 fijó entonces que en ausencia de sanción al empleador por abuso de temporalidad en la legislación nacional, el castigo deberá ser la fijeza del trabajador.

Además, el 31 de mayo el Parlamento europeo aprobó una resolución, no vinculante, en la que destaca que "la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato indefinido constituye una medida para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de los contratos de duración determinada, en el sector público y en el privado, y debe ser clara e incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros en sus respectivas leyes laborales".