La Xunta elimina el impuesto de sucesiones a las herencias inferiores al millón de euros

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones se convertirá en un tributo residual el próximo año en Galicia. En la práctica será como si se suprimiera tras la nueva rebaja fiscal que incorporará la Xunta para las herencias entre familiares directos „entre abuelos, padres e hijos y cónyuges„ en los presupuestos de 2020, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Consello. Si hasta ahora ya estaba libre de tributar el 99% de los contribuyentes, a partir de enero se elevará hasta el 99,94% porque el mínimo exento por heredero pasará de los actuales 400.000 euros al millón de euros. Es decir, que solo un 0,06% de los que hereden tendrán que pagar este impuesto en la comunidad gallega porque habrán recibido un testamento por encima del millón de euros, descontando ya, si la hubiera, la vivienda principal.

Las actuales deducciones fiscales de este tributo beneficiaron a 345.000 personas desde 2016 y a partir de ahora aún habrá más. "Será prácticamente la eliminación de este impuesto", destacaron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, durante la presentación de las líneas maestras de los presupuestos para 2020.

Pero hay otras rebajas fiscales. Fuera de las grandes ciudades, lo que supone el 94% del territorio gallego, se reducirá el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda. Si es una adquisición para residencia principal, el tipo impositivo se recortará del 7% al 5%, mientras que si se trata de la segunda vivienda, pasará del 10% actual al 6%.

Además de creará una modalidad "verde" del IRPF en el tramo autonómico, que permitirá deducciones de hasta 1.500 euros en la declaración de la renta por las obras de mejora de la eficiencia energética de la vivienda, desgravando inversiones de hasta 9.000 euros destinadas al cambio de la cubierta del edificio o la sustitución de ventanas y tejados. También se incluyen deducciones "verdes" para cooperativas y sociedad laborales, así como para becas de deportistas de alto nivel

La cuarta rebaja afecta al traspaso de empresas entre familiares. Si se produce una transferencia de acciones, las deducciones fiscales alcanzarán hasta el sexto grado de relación familiar „ahora está en el tercero„, siempre que se mantenga la unidad de empresa.

Además de estas medidas, la Xunta contempla la gratuidad en las escuelas infantiles (0-3 años) a partir del segundo hijo "con independencia" de la edad del primer hijo.

El impacto de las medidas fiscales será el próximo año de solo 11 millones. Pero es un cifra parcial que no engloba el alcance real de las rebajas impositivas, dado que los efectos no se notarán en su totalidad hasta 2021, porque ese año es cuando se hará la declaración de la renta correspondiente a 2020 y también porque los herederos tienen seis meses para autoliquidar el impuesto y no será hasta 2021 cuando se concluyan los trámites del ejercicio anterior.

El presupuesto final de gasto aprobado ha quedado en 10.149 millones, por lo que se agota el techo de gasto. Inicialmente estaba fijado en 10.160 millones, pero el conselleiro de Facenda explicó que la caída de los 11 millones restantes se debe a la inclusión de las rebajas fiscales. Son 300 millones más que los de este año, supone un crecimiento del 3% y superan de nuevo la barrera de los 10.000 millones diez años después.