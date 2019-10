La Xunta convertirá en dos años a 3.000 laborales temporales en funcionarios fijos

En pleno proceso para convertir en funcionarios al personal laboral fijo, la Xunta ultima el proceso para hacer lo mismo con los 3.000 empleados públicos con la categoría de laboral temporal. La idea es completar la transformación durante los dos próximos años, para lo que la Administración autonómica está negociando las bases con los sindicatos y se espera que se cierren ya en las primeras semanas de noviembre.

El proceso de funcionarización responde al objetivo de dar estabilidad a la plantilla de empleados públicos. Mientras que en la categoría de funcionarios la temporalidad apenas llega al 10%, en el personal laboral, un colectivo formado por unos 9.000 trabajadores, asciende al 33%. Un porcentaje excesivo „que también se repite en el resto del España„ que ha valido un toque de atención por parte de la UE.

En una primera fase, la Xunta ha emprendido la funcionarización con los 6.000 laborales fijos, de los que el 95%, según los datos facilitados aún esta semana por la Consellería de Facenda, ya ha solicitado su conversión en personal funcionario. Pero quedan los 3.000 con contratos laborales temporales, para lo que el Gobierno gallego también abre la puerta a transformarlos en funcionarios y con plaza fija y con unas pruebas más fáciles que en una convocatoria libre, ya que además de contar con puntuación extra por los servicios prestados, se aplicará una reducción al temario y a las preguntas.

A las puertas de un año electoral, este procedimiento se suma al incremento salarial general del 2,2% previsto para el próximo año, a la implantación de la carrera profesional para ascender y mejorar el salario tanto en la administración general como en sanidad o a la mejora del sueldo de los docentes, los bomberos forestales, los agentes medioambientales o, tras una larga huelga, los funcionarios de Justicia.

El proceso tiene un doble recorrido. Por una parte está la elaboración de las bases del concurso oposición al que tendrán que presentarse para consolidar la plaza y, por otra, un paso previo, que consiste en que los laborales temporales acepten convertirse primero en funcionarios interinos.

Esta opción salió del acuerdo de estabilidad firmado entre la Xunta y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y está recogida en la Lei de Emprego Público de Galicia de 2015. Al trabajador se le ofrecerá la posibilidad de transformarse en funcionario interino. Es una vía voluntaria. Pero eso no quiere decir que rechazarla no tenga consecuencias. De hecho, la propia ley establece, entre otras consideraciones, que quien se niegue será despedido, si bien tendrá indemnización.

Una vez transformados en funcionarios interinos, estos laborales temporales deberán aprobar un concurso oposición para consolidar la plaza. Y sus bases son las que está ultimando la Xunta con los sindicatos. Emilio Doforno, de Comisiones Obreras, asegura que serán unas "pruebas adaptadas" con una rebaja, ya acordada, de temario y de preguntas con respecto a unas oposiciones libres y que sobre la mesa está además la opción de que sea tipo test, dado que su corrección es más fácil y así se puede garantizar que el proceso se cierre en 2021.

En todo caso, no se facilitará a los aspirantes una batería de preguntas „de entre las que posteriormente se eligen las que irán al examen„ como se hizo con el personal laboral fijo para su conversión en funcionario. "Eso fue una excepción", destaca Doforno.

Al concurso oposición se podrá presentar personal externo con idéntica reducción de temario y preguntas, pero tendrán una desventaja. Y es que al personal laboral también le puntuará „todavía no se sabe cuánto„ la experiencia de los años trabajados en la Xunta. Como referencia, al personal laboral fijo en el proceso de funcionarización, el 40% de la nota se fija en función de la antigüedad y de los procesos selectivos a los que ya hayan concurrido anteriormente, y el 60% depende de un examen.

Sin embargo, no todas las centrales sindicales„inmersas en un proceso electoral„ están contentos. Para CSIF lo que significa es una pérdida de derechos. Primero, porque se "fuerza, bajo la amenaza de despido" a la conversión "voluntaria" en funcionario interino, lo que conlleva la renuncia de la indemnización porque los interinos no tienen derecho a ella. Luego, en caso de no aprobar las pruebas, el trabajador se quedaría en la calle sin ningún tipo de compensación, ya que previamente había dado el paso para transformase en interino.