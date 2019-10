Los empresarios denuncian la inacción de Fomento para impulsar el Corredor Atlántico

La Plataforma Atlántico Noroeste (PAN) retomó ayer su tono reivindicativo en defensa del Corredor Atlántico ferroviario, con las líneas que conectan A Coruña y Vigo con Palencia a través de Ourense y León y Gijón-León como últimas incorporaciones a la red prioritaria (básica, en el argot técnico de Bruselas) de transporte de mercancías de la UE, lo que abre la opción de contar a partir de 2021 de fondos comunitarios para su modernización.

Pero para ello, el Gobierno español debe presentar previamente, en 2020 para competir con otros países, los proyectos de reforma de ese corredor. Y la PAN, en una reunión técnica celebrada ayer en León, denuncia la inacción desde principios de año por parte del Ministerio de Fomento. Por eso, le reclama que impulse el desarrollo del ramal del Noroeste y elabore los proyectos de modernización con los que luego poder convencer a la UE de que es una buena opción invertir fondos europeos (hay 30.600 millones).

La Plataforma está formada por las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio de Galicia, Asturias, León, Zamora y Salamanca y nació con el objetivo de incorporar el Noroeste al Corredor Atlántico y a la red transeuropea de transporte ferroviario, dado que estaba excluido. Esto no solo suponía quedar discriminado de un importante paquete de fondos, sino que tampoco figuraba en los mapas de la UE y se marginaban los tráficos de mercancías ferroviarias y los puertos atlánticos, que solo podían aspirar a un papel secundario.

Pero finalmente se consiguió el reconocimiento como red básica, aunque el puerto de Vigo queda fuera „en la trama secundaria„. Y ahora lo que toca es elaborar un detallado plan de intervenciones para modernizar la línea, que no cumple ninguno de los parámetros para ser considerada técnicamente parte de la red transeuropea.

En enero, los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León presentaron en Santiago su estrategia común y cifraron en 3.100 los millones de euros necesarios para reformar el tren de mercancías del Noroeste. Y a la semana, el Ministerio de Fomento expuso las líneas generales de su actuación ferroviaria, aunque sin contar con las demandas de las comunidades autónomas.

Pero según la PAN, desde entonces nada se ha hecho y el tiempo corre. Por eso, ayer acordaron solicitar una reunión con Fomento para chequear el "estado de situación" y reclamar una mayor implicación con el proyecto, puesto que los empresarios consideran que mientras en el ramal de Zaragoza y en el Mediterráneo se están produciendo avances, en el Noroeste todo sigue igual. "No hay nada nuevo desde febrero y no es del todo cierto que esto sea achacable a que el Gobierno está en funciones, porque en el Mediterráneo y en la línea de Zaragoza se ha avanzado", asegura el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, asistente a la reunión de León.

Sostiene que la Plataforma envió varias cartas a Fomento para recabar información, pero que ni siquiera fueron contestadas, de ahí que vuelvan a insistir ahora. "No ha habido ningún avance sobre lo que se anunció en febrero. Y que el Gobierno esté en funciones no nos vale como explicación, porque si no, tendría que estar paralizado todo, y no solo el Noroeste", comenta Cebreiros.

Estrategia común

Los empresarios también demandan que los ejecutivos de Galicia, Asturias y Castilla y León retomen formalmente la unidad de acción, interrumpida tras las elecciones autonómicas de mayo, y muestren el "espíritu" de las cumbres de Santiago y Madrid, donde los tres presidentes de entonces „solo Núñez Feijóo permanece„ comparecieron juntos para defender una estrategia común sobre la inclusión del Noroeste en el Corredor Atlántico.

En todo caso, la PAN entiende que ya está habiendo contactos entre las tres comunidades para oficializar la alianza tras los cambios de gobiernos.

A la reunión celebrada en León se llevaron algunos desavenencias que ya habían mostrado las patronales de A Coruña y Lugo, descontentas con que las mercancías ferroviarias tengan que pasar por Vigo tanto para acabar en el norte de Galicia como para salir. Por eso reclaman una nueva línea directa por Lugo desde A Coruña que evite el paso obligado por Vigo. Pero la PAN no hizo pronunciamiento alguno, dado que las líneas reconocidas como básica por la UE son León-Ourense-Vigo-A Coruña y Palencia-Gijón.