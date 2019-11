La falta de accesibilidad en edificios impide a 160.000 gallegos salir de casa sin ayuda

Desde diciembre de 2017 es obligatorio que todos los edificios eliminen barreras y faciliten la accesibilidad a personas mayores o con discapacidad. Pero pocos son los inmuebles que se han adaptado. Y en Galicia, una de las comunidades con la población más envejecida, esto tiene un coste social. Casi 160.000 gallegos con movilidad reducida necesitan ayuda de una tercera persona para poder salir a la calle. Pero la situación es más dramática para otras 6.000 personas que no cuentan con apoyo y, por lo tanto, no pueden salir nunca de su casa.

Son datos de un estudio realizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y la Fundación Mutua de Propietarios. "En ocasiones el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida", aseguran los autores del informe.

La ley se incumple y siguen existiendo barreras arquitectónicas en los edificios. En la comunidad gallega el 66% de los inmuebles no es accesible desde la calle, porque hay un escalón o un desnivel. Pero en el propio portal a veces también hay escaleras: el 54% no es accesible. Y además dos de cada diez edificios todavía no tienen ascensor.

Estos escalones, pequeños desniveles o incluso la estrechez de un ascensor no apto para una silla de ruedas pueden convertirse en un obstáculo insalvable. En Galicia hay 207.000 gallegos con movilidad reducida. El 77% precisan ayuda para salir de casa. otro 3% no sale nunca. No se trata solo de personas en sillas de ruedas, sino de otras que usan muletas, bastón, andadores o que simplemente tienen una deambulación inestable.

Según Cogami (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad), hay personas que llevan veinte años sin salir de casa y otras que se ven forzadas a abandonar su domicilio e ingresar en una residencia ante las barreras arquitectónicas que presenta su vivienda.

De hecho, según el estudio elaborado por Cocemfe un 25% de los gallegos con movilidad reducida (unas 52.000 personas) han tenido que cambiar alguna vez de casa por este motivo.

Las escaleras y el portal son los espacios de los edificios que producen mayores limitaciones a las personas mayores o con alguna discapacidad. Así, los escalones provocan que el 77% de los gallegos con movilidad reducida no puedan moverse libremente, seguidos del acceso al portal desde la calle (43%) o el mismo portal (32%).

La mayoría recurren a familiares y amigos para salvar estos obstáculos y poder salir a la calle (el 73%). Además, un 24% cuenta con personal profesional de apoyo.

Según el estudio realizado por Cocemfe y la Mutua de Propietarios, son las comunidades con mayor número de vecinos las que menos obras han realizado para adaptar los edificios a la nueva normativa. Cuatro de cada diez comunidades de propietarios argumentan que ningún vecino les ha solicitado hacer obras, otro 30% alegan motivos económicos y el 21%, falta de acuerdo entre los vecinos.