La Xunta confía en que "no haya contaminación" por el 'Blue Star'

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, confía en que se reflote el Blue Star, encallado desde el viernes en la ría de Ares (A Coruña), "lo antes posible" y que "no haya contaminación.

En declaraciones a los medios durante una visita a la ciudad de Lugo, Vázquez ha puntualizado que durante todo el fin de semana "se estuvo trabajando a destajo". Así, ha asegurado que la Xunta, a través de la Consellería do Mar y la de Medio Ambiente, "se puso a disposición del Ministerio de Fomento", que dirigió las labores del reflote.

"El personal de Medio Ambiente se encuentra en la ría de Ares y esperemos que al final no haya ningún incidencia, y las toneladas de combustible que tiene el barco para su mantenimiento se hagan de la mejor forma para que no acaben en el mar y no haya contaminación", ha deseado.

En cuanto al fuel que lleva el barco, ha constatado que se trata de "un buen número de toneladas" --en torno a 100-- que, en caso de que los trabajos no den su fruto, "no es un buen augurio". No obstante, ha reafirmado que "se está trabajando mano a mano y codo a codo".

Después de que el armador del 'Blue Star' contratase a la empresa Smit Salvage para tratar de reflotar el quimiquero, la "prioridad" del Gobierno central es vaciarlo de este combustible. La conselleira ha confirmado que aún "no" se ha producido ningún vertido y ha expresado que su departamento está "a la espera" de una reunión con Fomento "para una mejor coordinación".

Sobre las labores para desencallar el buque, Ángeles Vázquez ha manifestado que "el tiempo tiene mucho que decir", pero confía que "sea lo antes posible, por la seguridad de todos".