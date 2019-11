Un quinto de los concellos, fuera de las ayudas de la Xunta por no rendir cuentas

Algo más de la quinta parte de los ayuntamientos gallegos aún no ha rendido al Consello de Contas, el órgano de fiscalización económica y financiera de la comunidad autónoma, las cuentas del año 2018. Esto, además del incumplimiento en plazo de una obligación legal, tiene otras consecuencias, como que los municipios no podrán acceder, mientras no respeten esta exigencia, a las convocatorias de subvenciones que reserven los presupuestos de la Xunta para los ayuntamientos, que se acercan a los 300 millones de euros anuales en fondos.

Hasta el año 2012, los concellos no tenían penalización alguna por entregar con retraso o directamente no presentar las cuentas de sus respectivos presupuestos ante el Consello de Contas. Pero en ese ejercicio entró en vigor un decreto que dio un vuelco a la situación, ya que desde entonces todos los ayuntamientos que no envían en el plazo acordado sus presupuestos a Contas, se quedan de forma automática fuera de las convocatorias de ayudas autonómicas.

Pueden presentar las solicitudes, pero la Xunta no las tramita porque dispone de una relación, constantemente actualizada, de los municipios que no están al día con esta obligación destinada a incrementar el control financiero de las administraciones locales. Porque con el objetivo de mejorar la transparencia en la administración tras la irrupción de la crisis económica la pasada década, entre las medidas adoptadas por la Xunta figura la de que los ayuntamientos que deseen optar a las subvenciones autonómicas tienen que estar al día en la rendición de cuentas ante el Consello de Contas. Si no lo hacen, se le cierran las puertas a estos fondos.

Y en esta situación se encuentran ahora mismo 70 municipios „el 22% del total„, con el acceso bloqueado a las subvenciones de la Administración autonómica. Entre ellos figuran cuatro de las siete ciudades gallegas: A Coruña, Santiago, Ourense y Lugo. Sí están al día, por contra, los gobiernos locales de Vigo, Pontevedra y Ferrol.

La provincia más incumplidora es la de A Coruña, con 29 ayuntamientos que no han presentado la documentación. En esta misma situación hay 18 concellos en Pontevedra, mientras que en Lugo y Ourense, doce en cada una.

Los ayuntamientos tenían hasta el pasado mes de octubre para entregar las cuentas correspondientes al año 2018, pero no lo hicieron setenta, que ahora tienen bloqueado el acceso a las ayudas de la Xunta. El veto, en todo caso, expira de forma automática en el momento en que se cumpla con la obligación de rendir cuentas. A partir de ahí, ya pueden competir por las distintas convocatorias que se abren a lo largo del año y que en total suman entre 250 y 300 millones de euros, dependiendo del ejercicio. Este bloqueo, no obstante, no existe para las subvenciones procedentes del Estado.

Entre los concellos de A Coruña que no rindieron cuentas se encuentran, junto con las dos principales ciudades, Ames, Betanzos, As Pontes, Muros, Sada, Laracha Rianxo, Cambre, Culleredo, Cedeira o Cerceda.

Aún así, Galicia junto con Aragón, Madrid, Cataluña y Valencia son las comunidades con mayor porcentaje de cumplimiento de esta obligación.

A la cola figuran los ayuntamientos de la comunidad andaluza, donde solamente el 30% ha entregado sus cuentas al órgano fiscalizador correspondiente. Los siguientes son los murcianos y los manchegos, con el 40% y el 43% respectivamente.