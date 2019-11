El operativo para el bombeo retrasa el vaciado de los tanques del 'Blue Star'

No solo el mal tiempo condiciona el vaciado de los tanques de combustible del Blue Star. Ayer, desde bien temprano, la tripulación regresó al buque para colaborar desde la nave en lo que fuese menester. Los trabajos desde la costa parecen eternizarse. El movimiento de tierras para preparar los accesos y una pequeña obra de ingeniería para dotar de base a una tirolina que traslade el material más pesado a cubierta mantuvo ocupados a los operarios noche y día. Y otra vez esta noche.

A última hora de la tarde se continuaba con el despliegue. Sin noticias del bombeo efectivo que, mediante un sistema de mangueras, llevará los carburantes a ocho camiones cisterna. El protocolo de seguridad obliga a que las tareas de extracción se realicen de día. Se echó la noche y el movimiento continuó, pero en la costa.

Eran las 08.45 horas cuando el helicóptero Helimer 401 abandonaba las instalaciones de Alvedro. En ocho minutos alcanzaba la zona del naufragio con los 16 miembros de la tripulación que regresaron al buque para colaborar en el operativo. A los trabajadores del quimiquero se sumaron técnicos de la empresa de rescate Smit Salvage y de la gallega Ardentia Marine.

El movimiento de tierras fue constante. Los trabajos iniciados en la tarde del martes continuaron toda la noche y durante la jornada de ayer. Se trata de preparar los accesos para los camiones que se llevarán el combustible lejos de la zona del siniestro. También se trabajó para levantar una zapata de hormigón de unos cuatro metros cúbicos que dé soporte a la tirolina que comunica con la cubierta del Blue Star para trasladar los materiales más pesados, necesarios para el operativo. También se utiliza como sujeción para las mangas de extracción.

A última hora de la tarde, fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron a este periódico que las mangueras no solo no estaban conectadas, sino que no se había procedido a su lanzamiento. Desde el Concello de Ares afirmaron estos extremos. Con la caída de la noche, indicaron, es imposible realizar los trabajos de bombeo.

Según el protocolo anunciado el pasado lunes por el delegado del Gobierno, primero se bombeará todo el combustible„se sitúa en la proa del barco„tanto el fuel como el gasóleo a un tanque vacío y de ahí a tierra, donde aguardan las cisternas. Esta es la secuencia trazada por Smit Savage. Para estos trabajos se apoya en la firma gallega Ardentia Marine, radicada en Mugardos, para que aporte su experiencia en la extracción.

A la zona ha llegado también en las últimas horas el remolcador Vehintiocho. Otro cambio de planes de la compañía holandesa Smit. Inicialmente había contratado otro buque de apoyo, el Union Princess, de su filial de los Países Bajos. No pudo acudir a Ares por llevar varios días intentando retomar un remolque perdido a una torre eólica. Será el Vehintiocho, con 31 metros de eslora y 12 de manga el encargado de sacar al Blue Star de las rocas, una vez concluido el vaciado de los depósitos.

Técnicos de Marina Mercante (Ministerio de Fomento) y de Salvamento Marítimo supervisan el dispositivo, entregado por la compañía holandesa Smit Salvage a la Capitanía Marítima de Ferrol.

Movimiento Nunca Máis

Diecisiete años después de la catástrofe del Prestige el movimiento que propició la marea negra vuelve a echarse a la costa. La Plataforma Nunca Máis ha convocado una concentración el viernes a las 20 horas en la Praza da Constitución de Ares. Creen que el caso del quimiquero ha puesto "una vez más en evidencia" la indefensión del litoral, así como el "auténtico despropósito" de la actuación del Gobierno central. "Afortunadamente se trata de un buque sin carga química en su interior", dicen y prefieren no pensar en qué hubiese ocurrido si se encontrase con su mercancía a bordo. Son muy críticos con la "escandalosa y absoluta falta de información" en relación con el origen del siniestro, la llamada de socorro del buque (de haberse producido), las medidas asumidas antes de embarrancar y las gestiones posteriores.

Llaman a pescadores y mariscadores para sumarse a la ciudadanía en el acto de protesta.