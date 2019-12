Desprecio a las empresas gallegas de Salvamento

Históricamente se repiten los episodios de embarrancamiento y emergencias marítimas en nuestras costas.Con gran repercusión últimamente debido a las cargas de petróleo y químicas que muchos buques trasladan.

Galicia contó como es lógico desde tiempos inmemoriales con grandes y pequeñas empresas y expertos marineros, buzos etc. conocedores de estas aguas y de estos trabajos.

Desde hace unos años „yo pondría como punto de partida el embarrancamiento del Casón y la retirada de las comandancias de marina (y sus atribuciones en estas labores) y la llegada de la Dirección General de la Marina Mercante y Sasemar„se dan unas circunstancias graves en lo que se refiere a salvamento de buques con el total menosprecio a las empresas y técnicos locales.

Desde decenas de años„e incluso algunos cientos„, las empresas locales han contribuido y ayudado en estas tareas a que no se causen mas daños a tripulantes y buques cuando ocurre un siniestro, dando continuidad en todas las labores que se necesitan hacer.

Se da la circunstancia en estos trabajos de que hay empresas, sobre todo holandesas, que se dedican al rescate y que son muy defendidas en sus países. Estas firmas, desde hace no muchos años, tienen facilidades de penetración en España y para llegar a los funcionarios y organismos de los que dependen estas labores de salvamento. Pasan por encima de las empresas que aquí operamos, ninguneado, despreciando nuestra ayuda, contratando a personal y subcontratas a dedo a firmas sin experiencia ninguna„y de sectores terrestres„y marcadas "a dedo" por los encargados de nuestro gobierno en estos asuntos haciendo un daño criminal y desleal.

Estas maneras de actuar se repiten mucho más en los últimos años, sin que se varíe en las formas. Es más, incluso se han adjudicado contratos por valor de 3 millones de euros a empresas que operan en las mismas instalaciones de salvamento marítimo y con los mismos equipos de esta sociedad pública, con total opacidad y que nos gustaría que fuesen explicados. ¿Cómo se puede financiar a empresas con dinero público cuando por otro lado cobran por prestar el mismo servicio ya pagado por la Administración? Me refiero a las compañías de seguros y armadores de buques que prestan estos servicios.

Las firmas que aquí operamos comprendemos que las compañías de Salvamento internacionales, seguros y armadores, llegan a acuerdos a nivel mundial y que las grandes decisiones se toman en los centros de decisión de éstas, casi siempre tierra adentro.

A la Administración y a las personas encargadas de estos asuntos no le importamos lo más mínimo, solo echan mano de nosotros cuando las grandes compañías de salvamento que aquí llegan y, bien por su ineficacia o porque no les interesa el trabajo, abandonan y nos dejan el marrón como ya ocurrió en anteriores ocasiones: Erkowit, Cason, Diana María, Prestige, etc.

La administración y en especial los delegados de Sasemar en Galicia nos dan la espalda. En vez de intentar unir o aglutinar a nuestras empresas para que sean más fuertes y efectivas, juegan a romperlas no contando con ellas.

Paradójicamente en los países de donde provienen las empresas que aquí vienen„Smit, Wismuler, Amut„se hace todo lo contrario.

A la hora de operar, primero defienden o facilitan las labores a sus empresas, como es normal, pues son mucho más efectivas al conocer el terreno.

No debemos olvidar, por otra parte, que la experiencia justamente nace de de la cantidad de veces y del lugar donde uno desarrolla su trabajo y Galicia, posiblemente, sea uno se los lugares con mayor cantidad de siniestros marítimos del mundo.

Los años siguen pasando. Nosotros permanecemos. Los funcionarios encargados de estos asuntos se jubilan y pasan el testigo o acaban en empresas que beneficiaron a través de las famosas puertas giratorias, muchas veces después de colocar a familiares y amigos en buques de Salvamento.

Galicia y España siguen y seguirán en el mismo lugar. Cada vez peor. Los palmeros siguen aplaudiendo, los marineros muriendo y los barcos hundiéndose.