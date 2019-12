Un cura gallego llama "manada de cerdas" a las feministas y "gilipollas" a los votantes del BNG

El párroco de varias parroquias del municipio coruñés de Zas (A Coruña), Franciso Rafael Gómez-Canoura, llamó "manada de cerdas" a las feministas en su cuenta de Twitter en un mensaje que ha sido borrado pero cuyas capturas circulan por las redes sociales. Además, también calificó de "gilipollas" a los votantes del BNG después de que el diputado nacionalista Néstor Rego no participase en la ronda de consultas del rey Felipe VI.



Además, calificó de "gilipollas" a los votantes del BNG después de que su diputado en las Cortes, Néstor Rego, decidiese no acudir al Palacio de La Zarzuela para ser recibido por el monarca en el marco de la ronda de consultas para la investidura: "La diputada del BNG por La Coruña (sic) dice que no se reúne con el Rey porque no es una figura democrática... ¿Los que la habéis votado ya sabéis que sois gilipollas o queréis más explicación?".Este martes, tras el borrado de todos los mensajes publicados hasta la fecha, el sacerdote ha indicado en un tuit que ha decidido empezar "de cero este nueva cuenta, ya que algunas cosas fueron mal".Precisamente, preguntado por Europa Press sobre sus palabras, el párroco ha pedido "disculpas" a los aludidos y se ha remitido a otro tuit en el que asegura que la reacción fue "en caliente" y califica su publicación de "inapropiada y desafortunada"."Con respecto a un tuit mío que anda por las redes, debo decir que su redacción ha sido en caliente, es inapropiado y desafortunado. Perdón a cuantos se hayan sentido ofendidos, no era mi intención", ha manifestado a través de la misma red social este párroco, que ejerce en nueve parroquias de la zona de Zas.Por su parte, preguntado por Europa Press por las palabras del párroco, el alcalde de Zas (A Coruña), Manuel Muiño (BNG), ha calificado de "bastante desafortunadas" las afirmaciones escritas por el párroco."Las diferentes formas de pensar, las ideas, siempre que se comuniquen con respeto caben dentro de la democracia", ha manifestado el regidor, que ha considerado que, en este caso, se "insulta" tanto a las feministas como a los votantes del BNG."Son insultos a personas que piensan diferente", ha incidido el político, que ha pedido "respeto" al colectivo feminista y ha recordado las distintas discriminaciones que sufren las mujeres. "Es un tema muy serio que no se debe tratar de forma banal", ha apuntado.Además, en cuanto a los "insultos" propiciados a los votantes del BNG, también ha pedido "respecto" a una decisión "entendible y respetable", como es el hecho de que el Bloque Nacionalista Galego optase por no acudir a la ronda de consultas con el Rey Felipe VI."Se insulta a las personas que optaron por una determinada opción política, es muy desafortunado", ha incidido el regidor, que con todo, ha considerado que el Ayuntamiento "no tiene nada que pedir explicaciones" ya que a quien se las debe formular es "a las propias feministas" y "al BNG".