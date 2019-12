Galicia se despierta con un nuevo terremoto en Ourense

La localidad ourensana de Boborás ha registrado a primera hora de este jueves un temblor de tierra de magnitud 2 en la escala Richter, según los datos de información sísmica del Instituto Geográfico Nacional. En concreto, este nuevo terremoto en Galicia ha tenido lugar poco antes de las 7.30 horas de la mañana de este jueves. El epicentro se ha situado a unos 22 kilómetros de profundidad, en el municipio de Boborás.

Los registros oficiales indican que hace solo unos días, el pasado 21 de diciembre, esta misma área registró otro movimiento sísmico. Fue, concretamente, el municipio vecino de San Amaro, donde se produjo un temblor de tierra de magnitud 3,1. El temporal Fabien, con fuertes rachas de viento, hizo que el temblor pasara desapercibido en el municipio ourensano de San Amaro. "Agora mesmo acabo de lelo no Facebook, pero co que sopra o aire non nos enteramos", decían en el bar Nuevo Bardelás. La respuesta fue parecida en el restaurante Lembranza Orixe: "Aire fai moito, pero temblor non notamos, non".

Además, hace justo una semana, el pasado 19 de diciembre, otro temblor de magnitud 2,1 afectaba al municipio pontevedrés de Vilaboa.