Hallan en un albergue de Santiago al vigués desaparecido en O Porriño

Francisco Germán Sánchez Sueiro llevaba desaparecido desde el sábado 4 de enero. Ese día salió de trabajar de la panadería O Progreso, en Porriño, sobre las 14.00 horas y ni sus jefes, ni sus amigos ni familia habían vuelto a saber nada de él hasta ayer, cuando se hacía saber a su hermano David que se encontraba en un albergue en Santiago de Compostela.

Este vigués, de 47 años, soltero y sin hijos, se trasladó a vivir a Porriño en Semana Santa de 2019 por motivos laborales "y porque le gustaba la zona y tiene allí sus amistades", apunta David, uno de sus siete hermanos y el que había denunciado su desaparición, el pasado lunes, en el cuartel de la Guardia Civil de Torneiros.

David explica que "fueron sus amigos los que se pusieron en contacto, a través de las redes sociales, con nosotros, alertándonos de su ausencia. No contestaba a las llamadas y en el piso en el que vivía, solo y de alquiler, en una calle céntrica de Porriño, las llaves estaban puestas por fuera de la puerta de entrada, no sabemos si se disponía a entrar o salir, pero dentro todo estaba en orden, el dueño del mismo nos aseguró que no faltaba nada".

"Mi hermano es una muy buena persona, muy amigo de sus amigos y con la que es fácil entablar amistad. Una persona muy abierta en el trato y muy agradable, así que amistades tenía muchas", comenta a FARO David, el quinto de ocho hermanos.

La desaparición de Francisco había saltado a las redes sociales, donde se compartió un cartel con su fotografía y en el que se recogía su aspecto físico: "1,75 metros de estatura, complexión fuerte, pelo castaño y corto, piel morena y con un poco de barriga".

LOCALIZADA OTRA DESAPARECIDA EN FERROL

Por otra parte, una vecina del barrio ferrolano de Caranza de 74 años fue localizada en buen estado de salud el miércoles por la noche. La mujer había desaparecido poco después de las 15.00 horas de su domicilio. La voz de alarma se dio a las 18.00 horas y pasadas las 21.30 horas fue localizada cerca de su vivienda.